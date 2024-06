SC Riessersee: Der nÃ¤chste Neuzugang kommt von den Moskitos Essen

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Die Verantwortlichen des SC Riessersee können einen weiteren Neuzugang präsentieren. Von den Moskitos Essen (Oberliga Nord) stößt Michael Gottwald für die...

Von den Moskitos Essen (Oberliga Nord) stößt Michael Gottwald für die kommende Spielzeit zum Team und wird die Defensive der Weiß-Blauen verstärken. Der gebürtige Rosenheimer durchlief die Nachwuchsmannschaften der Starbulls und sammelte ebenfalls in jungen Jahren erste internationale Erfahrungen mit den deutschen U16 bis U18 Nachwuchsnationalmannschaften. Im Jahr 2021 nahm er an der U18 Weltmeisterschaft für Deutschland teil.

Der aktuell 21jährige Verteidiger machte erste Erfahrungen in der Oberliga mit den Starbulls Rosenheim und wechselte in die Oberliga Nord nach Herne und dann weiter zu den Moskitos Essen. Dort machte er als „Zwei-Wege-Verteidiger“ von sich reden, der in der eigenen Zone Schüsse blockt, aber sich auch mit in das Offensivspiel einschaltet.

„Uli (Maurer) hat mich angerufen und kurze Zeit später habe ich das Angebot bekommen“

Nach einer kurzen Kontaktaufnahme durch die sportliche Leitung des SC Riessersee waren sich der Spieler und Club schnell einig. Uli Maurer zur Neuverpflichtung: „Michael Gottwald hat trotz seines jungen Alters schon drei Jahre Oberliga-Erfahrung. Wir sehen in ihm einiges an Entwicklungspotential. Wir brauchen solche jungen Spieler im Kader. Wenn sie sich verbessern, wird sich am Ende des Tages auch unsere Mannschaft verbessern.“

Michael Gottwald will seine sportliche Entwicklung vorantreiben, die Weichen dafür werden auch schon im Sommer gestellt. Neben der Vorbereitung für die Saison hat auch die Zeit für die Familie einen hohen Stellenwert: „Ich will jeden Tag besser werden, ob auf dem Eis oder daneben und das bestmögliche mit dem Team erreichen. Trainieren, so fit wie möglich zu sein und natürlich mit der Familie und meiner Freundin die Zeit im Sommer noch genießen – das ist mein Fahrplan.“

Dadurch, dass der junge Verteidiger bereits zwei Mitspieler aus den Reihen des SCR kennt, wird die Eingewöhnungsphase bei seinem neuen Club vereinfacht. „Alex Höller und Andi Mechel kenne ich bereits aus Rosenheim, den Rest freue ich mich sehr, im August kennenzulernen!“ betont der nächste Neuzugang der Weiß-Blauen.