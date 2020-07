SC Riessersee: Der Leitwolf hÃ¤ngt ein weiteres Jahr dran

Garmisch-Partenkirchen. (SCR.de / EM) Der routinierte Außenstürmer Uli Maurer spielt eine weitere Saison für seinen Heimatclub. In der abgelaufenen Spielzeit kam der 35jährige auf...

Garmisch-Partenkirchen. (SCR.de / EM) Der routinierte Außenstürmer Uli Maurer spielt eine weitere Saison für seinen Heimatclub.

In der abgelaufenen Spielzeit kam der 35jährige auf 39 Einsätze und erzielte dabei 21 Tore und steuerte 28 Vorlagen zu weiteren Torerfolgen bei.

Panagiotis Christakakis auf der SCR-Homepage zur Vertragsverlängerung: “Wir freuen uns sehr darüber, dass Uli Maurer eine weitere Saison bei uns bleibt. Er ist ein Weiß-Blauer durch und durch. Außerdem ist seine Erfahrung für unser Team unentbehrlich und er ist eine absolute Führungspersönlichkeit. Gerade in der jetzigen Situation ist dies ein erneutes Zeichen von ihm, wie sehr ihm unser SCR am Herzen liegt.“

Und ergänzend hierzu noch Uli Maurer: „Je länger die eishockeylose Zeit in dieser Sommerpause andauert, umso mehr merke ich, dass ich von meinem Lieblingssport so nicht weggehen kann. Deshalb habe ich mich entschieden mindestens noch ein Jahr dran zu hängen. Ich wünsche mir natürlich, möglichst bald mit der Mannschaft wieder auf dem Eis angreifen zu dürfen“.

2018 war der gebürtige Garmischer zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. Für Nürnberg, Augsburg, München und Schwenningen bestritt er in 14 Jahren DEL 625 Pflichtspiele in der höchsten deutschen Spielklasse.

Trotz der damals schwierigen wirtschaftlichen Situation beim SCR und der daraus resultierenden Planinsolvenz, ging Uli Maurer 2018 den Weg in die Oberliga mit.