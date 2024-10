SC Riessersee: Am Sonntag Heimspiel gegen den EV FÃ¼ssen, Freitag zu Gast in der KÃ¤thchenstadt Heilbronn

Garmisch. (PM SCR) Nach dem Kantersieg gegen die Rebels aus Stuttgart und dem ersten freien Spieltag stehen die Weiß-Blauen vor den nächsten Aufgaben. Die...

Garmisch. (PM SCR) Nach dem Kantersieg gegen die Rebels aus Stuttgart und dem ersten freien Spieltag stehen die Weiß-Blauen vor den nächsten Aufgaben.

Die in der noch jungen Saison nicht weniger anspruchsvoll sind.

In der Frühphase der Saison hat der EV Füssen mit guten Ergebnissen aufhorchen lassen. Am Sonntag treffen sich die Altmeister um 18 Uhr im Olympia-Eissportzentrum zum nächsten Duell. Der Gegner am kommenden Freitag, Heilbronn, ist ebenfalls gut in die Saison gestartet und kann eine positive Bilanz vorweisen.

„Wir hatten alle nach dem Freitagspiel zwei Tage frei und sind am Montag wieder ins Training eingestiegen. Was uns am nächsten Wochenende erwartet, darüber sind wir uns im Klaren. Heilbronn hat eine gute Mannschaft, wir aber auch. Ich hoffe die Jungs haben nach dem Stuttgart-Spiel verstanden, dass wir nur erfolgreich sein können, wenn wir die richtigen Dinge tun und als Mannschaft spielen“, so Trainer Hunor Marton.

Am kommenden Wochenende bekommen es die Garmisch-Partenkirchner zudem mit zwei hervorragenden Powerplay-Teams zu tun. Beide Clubs stehen in dieser Wertung an der Spitze der Liga. Die Werdenfelser müssen sich mit ihrer Specialteam-Erfolgsquote von aktuell 102.2 % allerdings auch nicht verstecken (diese Quote setzt sich aus Unterzahl 81.5% und Überzahl 20.7% zusammen).

„Wir dürfen auch Füssen nicht unterschätzen, sie können Tore schießen. Zusammen mit Heilbronn führen sie die Powerplaystatistik an und sie sind in der Lage ihre Überzahlchancen zu nutzen“, betont Hunor Marton, nach dem Blick in die Spielvideos und Statistiken.

Im Heimspiel gegen Stuttgart bekamen die Youngster, Tim Hettich, Luis Jäckle, Kilian Raubal und Marino Brlic wichtige Einsatzzeiten und Spielminuten, um weitere Erfahrungen in der Oberliga zu sammeln. Der Trainer des SC Riessersee zieht ein positives Fazit und lobt die jungen Akteure: „Ja, ich bin froh, dass wir es geschafft haben, ihnen ein paar Minuten zu geben, auch wenn es nicht so viel war. Sie wissen das zu schätzen und sind bereit, diese Chancen zu nutzen. Sie machen einen guten Job und achten darauf, was zu tun ist. Es ist nicht einfach, wenn man im letzten Drittel einsteigt, da muss man die einfachen Dinge tun, weil man noch nicht am Laufen ist. Also ist es ein bisschen schwieriger, aber wir glauben, dass sie es schaffen und das Beste aus diesen Minuten herausholen.“

Am nächsten Freitag um 19:30 Uhr kommt es zum Auswärtsspiel in Heilbronn und am Sonntag folgt das alte junge Duell gegen den EV Füssen um 18 Uhr. Seit der Saison 2019/20 spielen beide Clubs wieder gemeinsam in derselben Liga und trugen seitdem 23 Spiele aus. Davon konnten die Werdenfelser satte 18 Spiele für sich entscheiden und das Eis als Sieger verlassen.

Damit es der Mannschaft gelingt, den Schwung vom 10:3-Sieg gegen Stuttgart mitzunehmen, hofft sie am Sonntag auf viele Zuschauer und die damit verbundene positive Energie im Olympia-Eissportzentrum.

Passend zum Altmeisterduell zwischen dem SC Riessersee vs. EV Füssen ruft der Verein, gemeinsam mit den weiß-blauen Fans, zum ersten weiß-blauen Trikottag im Olympia-Eissportzentrum auf. Lasst uns das OEZ, unser Wohnzimmer, gemeinsam in unseren wunderschönen Vereinsfarben erstrahlen und lasst uns dafür unsere schönsten Trikots anziehen!

Passend dazu gibt es auch einige Aktionen für alle Fans in SCR-Trikots:

Jeder Besitzer einer Kinderdauerkarte kann sich für einen Freund oder Freundin (ebenfalls unter 16 Jahren) an der Abendkasse kostenlos ein zweites Ticket gratis abholen. Einzige Bedingung: Beide Kids müssen ein SCR Trikot tragen!

Jeder Fan im SCR-Trikot erhält am Einlass einen Rabattgutschein für die Stadiongastronomie!

Beim Fanshop im alten Foyer gibt´s exklusiv nur am Sonntag 10 % Rabatt auf alle Trikotbestellungen

Tickets für die Heimspiele gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/scr-ticketshop oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein.