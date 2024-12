SC Reichersbeuern war zu clever

Forst. (PM Nature Boyz) Dass das Spiel am Freitag abend in Bad Tölz gegen den dortigen SC Reichersbeuern kein leichtes wird, war der Mannschaft schon vor dem Spiel klar.

Der Tabellennachbar war zum Schluß das etwas bessere Team und gewann das Spiel mit 5:2 (1:0, 3:1, 1:1) und erhöhte den Punkteabstand zu den Forstern auf 5 Punkte.

Der Einstand von Trainer Fritz Stögbauer hätte ergebnistechnisch besser laufen können, denn sein Team war im ersten Spieldrittel seinen Gegnern leicht unterlegen. Reichersbeuern bot 17 Feldspieler auf, Forst deren 16. Das Ende des Personalmangels war den Hausherren anzusehen, denn sie agierten entgegen dem Hinspiel in Peißenberg wesentlich aktiver und offensiver. In der 10. Spielminute erzielten sie die 1:0-Führung. Sie erspielten sich noch einige Chancen, doch Andreas Scholz hielt sehr stark und somit sein Team im Spiel. So konnte er in der 17. Spielminute einen Penalty von Paul Stöckl entschärfen. Kurz vor Ende des 1. Drittels hatten Forst noch eine Großchance zum Ausgleich, doch diese Möglichkeit wurde leider ausgelassen.

Im Mittelabschnitt trat die alte „Forster“ Krankheit zu Tage, wieder zwei schnelle Gegentore innerhalb einer Minute. In der 23. und 24. Minute zogen die Hausherren auf 3:0 davon. Die Nature Boyz gaben jedoch nicht auf und agierten immer selbstbewußter. Der Lohn folgte auf dem Fuße, denn Tim Vogl erzielte in der 28. Minute auf Zuspiel von Tobias Estermaier und Florian Deibler den 3:1-Anschlußtreffer, der zusätzlich Auftrieb verlieh. Nicht auszudenken, hätte Bastian Grundner, bei Forster Unterzahl, seinen Konter nicht an den Pfosten gesetzt, sondern getroffen. Somit wurden beim Stand von 4:1 die Seiten gewechselt.

Im Schlußdrittel versuchten die Nature Boyz, das Ergebnis zu verbessern. Reichersbeuern war nicht mehr so dominant wie im ersten Drittel, vielmehr agierten die Gäste überlegener. Als dann Tim Vogl mit seinem 2. Tor an diesem Tag auf 4:2 verkürzte, keimte nochmal Hoffnung auf, zumal sich die Chancen zum Anschluß boten. Die Assistenten waren Maximilan Brauer und wieder Tobias Estermaier. Nach dem Auslassen mehrerer Tormöglichkeiten schlugen die Hausherren nochmal zu, in der 56. Minute stellten sie den 5:2-Endstand her.

Statistik:

1:0 (09:18) Fischer P. (Fischer J., Hölzl)

2:0 (22:29) Reiter M. (Barein, Stadler)

3:0 (23:31) Friedl (Fischer J., Fischer P.)

3:1 (27:50) Vogl (Estermaier, Deibler)

4:1 (36:12) Stöckl (Reiter, Huber)

4:2 (47:33) Vogl (Brauer, Estermaier)

5:2 (55:32) Fischer J. (Hölzl)

Strafzeiten:

SC Reichersbeuern 4 Min.

Nature Boyz 2 Min.

Zuschauer: 128

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV