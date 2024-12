SC Rapperswil: Ex-Mannheimer Johan Lundskog wird Headcoach und bekommt neuen Assistenten mit DEL- und DEB Erfahrung

Rapperswil-(PM Lakers) Johan Lundskog ist ab sofort für den Rest der Saison neuer Headcoach der Lakers. Assistiert wird er von Fabian Gunnarsson und Pekka...

Assistiert wird er von Fabian Gunnarsson und Pekka Kangasalusta, der neu zum SCRJ stösst. Janick Steinmann kehrt auf seinen Posten als Sportchef zurück.

Nach der Freistellung von Stefan Hedlund am Sonntag vor einer Woche hatte Steinmann zusammen mit Lundskog und Gunnarsson das Coaching übernommen. Nun haben die Lakers eine Lösung für den Rest der Saison 2024/25 gefunden: Der bisherige Assistenzcoach Johan Lundskog wird neuer Headcoach. Der 40-jährige schwedisch-kanadische Doppelbürger wird dabei weiterhin von Fabian Gunnarsson assistiert, neu zu den Lakers stösst mit Pekka Kangasalusta ein zweiter Assistenzcoach. Im Coaching Staff verbleiben Goaliecoach Jaakko Valkama und Athletikcoach Thomas Weber.

Der 47-jährige Kangasalusta hatte zuletzt als Assistenzcoach beim EHC München in der DEL gearbeitet und war zusätzlich Assistenzcoach der deutschen Nationalmannschaft, davor arbeitete er viele Jahre als Head- und Assistenzcoach vornehmlich in der höchsten finnischen Liga und auch in der KHL. Dazu war er 2018 mit der finnischen Nationalmannschaft als Assistenzcoach sowohl an den Olympischen Spielen als auch an der WM. Als Spieler war der frühere Verteidiger in Finnland und Schweden in der höchsten Liga tätig. «Pekka bringt die nötige Erfahrung mit, die wir aktuell brauchen. Zusammen mit Johan Lundskog und Fabian Gunnarsson haben wir eine gute Lösung. Im Coachingstaff ist viel Qualität vorhanden und die Mannschaft ist nahe beieinander», sagt Janick Steinmann zur neuen Aufstellung der Lakers im Coaching-Bereich. Der Sportchef kann sich dank dieser Lösung nun wieder voll auf seine Hauptaufgabe als General Manager konzentrieren.

