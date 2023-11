SC Langnau treibt seine Personalplanungen weiter voran

Artikel anhören Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten den 21-jährigen Center Joshua Fahrni vom SC Bern für zwei Jahre bis und mit Saison...

Artikel anhören Artikel anhören

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verpflichten den 21-jährigen Center Joshua Fahrni vom SC Bern für zwei Jahre bis und mit Saison 2025/26.

Zudem verlängern die Tigers den auslaufende Vertrag mit Verteidiger Samuel Erni um ein weiteres Jahr. Für den 32-Jährigen wird die Saison 2024/25 das achte Vertragsjahr bei den Tigers sein.

Joshua Fahrni (181 cm / 87 kg) stammt ursprünglich aus dem Thuner Nachwuchs und gab Anfang 2021 sein Debüt für den SC Bern. Seither hat der junge Center bereits 128 Spiele in der National League für Bern gespielt. Zudem lief Fahrni sechs Mal für die Schweizer A-Nationalmannschaft und mehrmals für diverse Junioren-Nationalteams auf. Er nahm unter anderem an der U20-Weltmeisterschaft 2022 in Edmonton teil, wo er Teamkollege von Tigers Verteidiger Brian Zanetti war. Der 21-jährige Center unterschreibt bei den SCL Tigers für zwei Jahre bis und mit Saison 2025/26. „Joshua ist ein Spieler mit grossem Potenzial. Wir sind glücklich, dass er sich für die Tigers Organisation entschieden hat und freuen uns, ihn bei seiner Weiterentwicklung zu unterstützen“, meint Leiter Sport Pascal Müller.

Achte Saison für die Tigers: Samuel Erni verlängert bis und mit 2024/25

Verteidiger Samuel Erni aus dem thurgauischen Aadorf steht in seiner siebten Saison bei den SCL Tigers. Der 32-Jährige hat in dieser Zeit bisher 305 Meisterschaftsspiele für die Emmentaler absolviert und gehört im aktuellen Team neben Pascal Berger (8. Saison), Miro Zryd und Sebastian Schilt (beide 7. Saison) zu den Dienstältesten Spielern bei den Tigers. In der laufenden Meisterschaft erreichte er in 18 Spielen insgesamt 3 Skorerpunkte (2 Tore / 1 Assists). „Samuel ist seit Jahren ein zuverlässiger und erfahrener Verteidiger. Zudem ist er vielseitig einsetzbar“, sagt Müller zur Vertragsverlängerung

6050 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten