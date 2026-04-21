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SC Langenthal verpflichtet Verteidiger David Burri fix

21. April 20261 Mins read31
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David Burri - © SC Langenthal
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Langenthal. (PM SCL) Der SC Langenthal freut sich, die definitive Verpflichtung von David Burri (22) bekanntzugeben. Burri unterschreibt einen Vertrag über eine Saison.

Verteidiger David Burri wechselte kurz vor Abschluss der Transferperiode Ende Januar 2026 hin vom EHC Arosa zum SC Langenthal.

Der schweizerisch-amerikanische Doppelbürger erwies sich sofort als die gewünschte Verstärkung und hatte einen grossen Anteil am Sieg im Viertelfinale über Franches-Montagnes.

Er ist ein kompletter Verteidiger und überzeugt in allen Zonen. Offensiv konnte er in 8 Playoff-Spielen 7 Punkte erzielen und gehörte so zu den besten Scorern des Teams.

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