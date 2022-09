SC Langenthal mit schwierigem GeschÃ¤ftsjahr 2021/22

Langenthal. (PM SCL) Der Verwaltungsrat eröffnete die gestrige 20. ordentliche Generalversammlung der SC Langenthal AG, welche im Holzanbau der Eishalle Schoren stattfand, mit einem...

Langenthal. (PM SCL) Der Verwaltungsrat eröffnete die gestrige 20. ordentliche Generalversammlung der SC Langenthal AG, welche im Holzanbau der Eishalle Schoren stattfand, mit einem Statement und einer offenen Diskussion zur Zukunft des Clubs.

Dass der Club an einer wegweisenden Kreuzung steht, ist längst bekannt: Denn weiterhin ist unklar, wo die Mannschaften im Profi-, Damen- und Nachwuchsbereich ab 2026 spielen werden. Nur bis dahin ist der Spielbetrieb in der Eishalle Schoren gesichert.

Für den in der zweithöchsten schweizerischen Liga (Swiss League) spielenden Schlittschuhclub stellt eine neue Eishalle die wichtigste wirtschaftliche Grundlage für die Zukunft dar. Die Stadionfrage muss möglichst zeitnah geklärt sein, um darauf aufbauend eine nachhaltige Finanzierung des Clubs sicherzustellen, hält VR-Präsident Gian Kämpf fest und er ergänzt weiter, dass die Gespräche mit der Stadt im Gange sind.

Der Verwaltungsrat sieht seine wichtigste Aufgabe in der Sicherstellung des langfristigen Weiterbestehens des SCL für alle Eishockey-Begeisterten in Langenthal und der Region Oberaargau. Geprüft wird nun wie es bezüglich Stadionneubau im Gebiet Hard weitergeht und ob der Club Optionen wie einen Wegzug, eine Fusion oder einen Rückzug aus dem Profibetrieb in Betracht zieht. Für diese Evaluationsphase hat sich der Verwaltungsrat zusätzlich externe Unterstützung geholt. Ziel ist, dass die Grundlagen in den kommenden Wochen erarbeitet sind, so dass der Verwaltungsrat gemeinsam mit den Hauptaktionären im Spätherbst entscheiden kann.

Ein von der Pandemie geprägtes Geschäftsjahr 2021/22

Finanziell schliesst die SC Langenthal AG das Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Verlust von CHF 403’619 ab. Die national und kantonal verordneten Einschränkungen bezüglich Covid-Pandemie, insbesondere die Zertifikats- und Maskenpflicht bis im Februar 2022 schränkten die Besuchergruppen stark ein. Überdies vermochte der Wegfall der Bundesgelder von ca. CHF 600’000 gegenüber dem Vorjahr nicht aus dem operativen Geschäft kompensiert werden. Nur dank ausserordentlichen Zuschüssen zur Verlusttilgung durch die Hauptaktionäre und des vorhandenen COVID-19-Kredits konnte die SC Langenthal AG eine Sanierung abwenden. Der Bilanzverlust wird gemäss Beschluss der Generalversammlung auf die neue Rechnung vorgetragen.

Michael Husistein neu in den Verwaltungsrat gewählt

Michael Husistein, wohnhaft in Pfäffikon SZ und seit mehreren Jahren in verschiedenen Funktionen im SCL-Umfeld tätig, ist an der Generalversammlung als weiteres Mitglied in den Verwaltungsrat der SC Langenthal AG gewählt worden. Bereits seit August wird Husistein vom Verwaltungsrat als VR-Delegierter eingesetzt.

Die weiteren vier VR-Mitglieder sind in ihren Ämtern für eine Amtszeit von einem Jahr bestätigt worden: Gian Kämpf, Langenthal (VR-Präsident), Heinz Trösch, Roggwil (VR-Vizepräsident), Mischa von Gunten, Aarwangen (VR-Präsident SCL Nachwuchs AG) und Angela Kölliker, Langenthal (VR-Mitglied).

Die bisherigen VR-Mitglieder, Daniel Kämpfer, Herzogenbuchsee (seit 2008), Stephan Zaugg (seit 2013) und Thomas Rufener, (seit 2016) haben ihre Ämter wie angekündigt demissioniert. Der SC Langenthal dankt den dreien herzlich für ihr wertvolles und langjähriges Engagement für Gelb-Blau.

Vorfreude auf neue Saison

«Wir sind uns bewusst, wir befinden uns mit dem SCL in keiner einfachen Phase. Aber die aktuelle Situation ist auch nicht so schwierig, wie es teilweise scheint», liess sich der SCL Verwaltungsratspräsident, Gian Kämpf zitieren. Ich freue mich auf die neue Saison. Wir haben eine starke Mannschaft aus erfahrenen Spielern und jungen, ambitionierten – darunter 6! Spieler mit SCL-Nachwuchsvergangenheit. Wir sind im Nachwuchs gut aufgestellt und zum SCL gehört ein äusserst erfolgreiches Damenteam. Der SCL verfügt über ein treues Fanumfeld und darf auf die Unterstützung einer soliden Sponsoren- und Donatorenbasis zählen. Jetzt stehen wir zusammen und setzen uns mit viel Engagement und Herzblut für Gelb und Blau ein».

Der Verwaltungsrat dankt der gesamten SCL Familie und allen, die sich in irgendeiner Form für unseren Club, die Farben Gelb-Blau und den Eissport in Langenthal eingesetzt haben und sich weiter einsetzen werden, von Herzen für die wertvolle, unermüdliche Unterstützung.