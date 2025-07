SC Langenthal: Alle Ziele wurden erreicht

Langenthal. (PM SCL) Mit Stolz und Genugtuung blickte an der Generalversammlung der SC Langenthal AG Verwaltungsratspräsident Walter Ryser auf die zweite Saison nach dem freiwilligen Abstieg aus der Swiss League zurück.

Der 65-jährige Langenthaler hielt fest, dass alle gesteckten Ziele erreicht wurden. Die Jahresrechnung weist einen kleinen Einnahmeüberschuss aus. Zum zweiten Mal nacheinander kann der SC Langenthal auf ein wirtschaftlich erfolgreiches Jahr zurückblicken, wie an der Generalversammlung der SCL AG zu vernehmen war. Erneut ist es den Verantwortlichen gelungen, das Geschäftsjahr mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis abzuschliessen. Am Ende resultierte sogar ein kleiner Einnahmeüberschuss. «Der SC Langenthal ist sportlich und wirtschaftliche stabil unterwegs», konstatierte Verwaltungsratspräsident Walter Ryser mit Erleichterung gegenüber dem Hauptaktionär, dem Verein SC Langenthal. Das Budget für die Spielzeit 2025/26 sieht dagegen ein kleines Minus vor, das in erster Linie resultiert, weil auf die neue Saison hin, das Budget der ersten Mannschaft leicht angehoben wurde.

Nachwuchs schreibt Erfolgsgeschichte

Aber auch sportlich darf der SCL auf ein erfolgreiches und in vielen Teilen überaus gelungenes Jahr zurückblicken. Nach einem schwierigen Start und der Freistellung von Trainer Robert Othmann, steigerte sich die erste Mannschaft in der MyHockey League und legte gegen Ende der Saison einen nie erwarteten Schlussspurt hin, der das Team bis in den Playoff-Halbfinal führte. Vor allem der völlig überraschende Sieg im Playoff-Viertelfinal über Qualifikationssieger Martigny hat für neue Eishockeybegeisterung in Schoren gesorgt und enorm viel Goodwill rund um den Langenthaler Eishockeyklub geschaffen. Dass die SCL-Frauen, nach einer sehr schwierigen Saison, am Ende dennoch den Ligaerhalt in der höchsten Liga, der Women’s League, realisierten, war eine weitere, erfreuliche Nachricht. Aber nicht genug damit, denn der Nachwuchs hat beim SC Langenthal eine eigene Erfolgsgeschichte geschrieben. So schaffte die U20-Equipe in der ersten Saison in der Top-Klasse trotz einigen widrigen Umständen (Trainerwechsel, Unruhe im Umfeld) letztendlich souverän den Klassenerhalt. Mehr noch, ganze zehn Spieler dieses Teams kamen zu Teileinsätzen im MyHockey-League-Team und mit Stürmer Florin Meinen konnte sich sogar ein eigener U20-Nachwuchsspieler einen Stammplatz im MyHockey-League-Team erkämpfen.

Hockeyschule boomt wieder

Auch bei den übrigen Teams durften erfreuliche Entwicklungen zur Kenntnis genommen werden. Die U17-Mannschaft steigerte sich nach einem harzigen Start und einem Trainerwechsel deutlich und belegte zwischenzeitlich sogar einen Spitzenplatz, mit Aussicht auf einen möglichen Aufstieg in die Elit-Klasse (der jedoch sportlich und finanziell kaum verkraftbar gewesen wäre). Aufatmen zum Schluss auch beim U15-Elit-Team, das eine schwierige Saison am Tabellenende absolvierte, in den Auf-/Abstiegsspielen dann jedoch souverän den Ligaerhalt sicherte. Ebenfalls den Ligaerhalt sicherte sich das U13-Elit-Team, womit auch nächste Saison zwei SCL-Nachwuchs-Teams in der Elit-Klasse vertreten sein werden. Mit dem Abschluss der Nachwuchs-Saison endete auch eine Ära beim SCL, verlässt doch U13-Trainer Stefan Tschannen den SCL nach über 20 Jahren als Spieler und Trainer. Er wird beim SC Bern als U16-Elit-Coach eine neue Herausforderung annehmen. Hocherfreut war man beim SCL zudem über die Entwicklung der Hockeyschule, wo letzte Saison mit rund 50 Kindern so viele Teilnehmer verzeichnet werden konnten wie letztmals vor der Corona-Pandemie.

Auf die neue Saison 2025/26 hin kommt es im Verwaltungsrat der SC Langenthal AG zu zwei personellen Änderungen. Alexandra Kämpf (Hägendorf) und René Gerber (Roggwil) verlassen nach zwei Jahren das Gremium aus beruflichen Gründen. Für die beiden stehen noch keine Nachfolger zur Verfügung, weshalb der Verwaltungsrat aktuell nur fünf Personen umfasst, die von der Generalversammlung für eine weitere Amtsdauer wiedergewählt wurden: Präsident Walter Ryser, Vize-Präsident Raphael Ciapparelli (Langenthal), Silvia Jäger (Utzigen, Ressort Infrastruktur/Besondere Aufgaben), Simon Flückiger (Rohrbach, Ressort Sport) und Sandro Fuhrer (Thörigen, Ressort Finanzen).

Die Sanierung/Erweiterung der Eishalle Schoren, die Weiterentwicklung der gesamten SCL-Organisation im Bereich Projektmanagement und Geschäftsstelle, weitere sportliche Ambitionen mit dem MyHockey-League-Team Richtung Spitzengruppe sowie die längerfristige, erfolgreiche Kapitalisierung der SCL AG bilden die strategischen Schwerpunktthemen, mit denen sich der Verwaltungsrat in der kommenden Spielzeit beschäftigen wird.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV