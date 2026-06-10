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SC Bern: Vertragsauflösung mit Vermin, Profivertrag für Bont

10. Juni 20262 Mins read45
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Joël Vermin - © Marco Leipold / City-Press
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Bern. (PM SCB) Kimo Bont hat beim SC Bern seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Zudem haben sich der SC Bern und Joël Vermin auf eine einvernehmliche Auflösung des laufenden Vertrags per Ende August 2026 geeinigt.

Der SC Bern freut sich bekannt zu geben, dass Nachwuchsspieler Kimo Bont seinen ersten Profivertrag für ein Jahr mit Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet hat.
Der 20-jährige Schweizer Stürmer wechselte 2023 aus der Akademie von Kärpät (FIN) nach Bern zu den Mutzen.

In der vergangenen Saison kam Bont in der U21-Elit in 49 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei 11 Tore sowie 12 Assists. Zudem absolvierte der Schweizer fünf Partien in der National League für den SC Bern sowie fünf Spiele für den EHC Basel in der Swiss League.

«Mit Kimo Bont wollen wir einem weiteren jungen Spieler die Chance geben, sich beim SC Bern weiterzuentwickeln. Es freut uns sehr, dass er sich entschieden hat, die nächsten Schritte bei uns zu gehen», sagt Sportdirektor Martin Plüss.

Vertragsauflösung mit Joël Vermin

Der SC Bern und Joël Vermin haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf eine Auflösung des laufenden Vertrags per Ende August 2026 verständigt. Bereits Ende April hatte der Club kommuniziert, die kommende Saison ohne den 34-jährigen Stürmer zu planen.

Vermin stiess als Nachwuchsspieler zum SC Bern und gab in der Saison 2009/10 sein Debüt in der höchsten Schweizer Liga. Mit dem SCB gewann er 2013 den Schweizer Meistertitel und wurde im selben Jahr von den Tampa Bay Lightning im NHL Draft in der siebten Runde an Position 186 ausgewählt. Nach Stationen bei den Syracuse Crunch (AHL) und den Tampa Bay Lightning (NHL) kehrte der Stürmer in die Schweiz zurück. Seit der Saison 2022/23 stand er nach Engagements beim Lausanne HC und Genève-Servette HC erneut für den SC Bern im Einsatz.

Insgesamt bestritt Vermin für den SC Bern 452 National League-Spiele und erzielte dabei 71 Tore sowie 111 Assists. Hinzu kommen acht Einsätze in der Champions Hockey League (1 Tor, 3 Assists). Mit der Schweizer Nationalmannschaft gewann er an der Weltmeisterschaft 2018 die Silbermedaille und nahm zudem an den Weltmeisterschaften 2021 sowie den Olympischen Winterspielen 2022 teil.

Der SC Bern bedankt sich bei Joël Vermin herzlich für seinen grossen Einsatz über viele Jahre hinweg und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

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