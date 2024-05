SC Bern: Vertrag fÃ¼r Yanick Sablatnig

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Stürmer Yanick Sablatnig für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen. Sablatnig stand die letzten drei Jahre beim...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Stürmer Yanick Sablatnig für die Saison 2024/25 unter Vertrag genommen.

Sablatnig stand die letzten drei Jahre beim SCB-Partnerteam EHC Basel unter Vertrag (118 Spiele, 82 Punkte). Im vergangenen Dezember trainierte er erstmals mit dem SCB und wusste die Verantwortlichen zu überzeugen. Er wurde mit einer B-Lizenz ausgestattet und bestritt für Bern fortan 19 Spiele in der Regular Season (ein Tor). In den Playoff-Viertelfinals gegen Zug kam der 24-jährige Angreifer in allen sieben Partien zum Einsatz (zwei Assists).

Sportdirektor Martin Plüss sagt: «Yanick Sablatnig hat sich in der vergangenen Saison mit guten Leistungen aufgedrängt und einen Platz im Team erkämpft. Er verdient es, in der kommenden Saison von Beginn weg diese Möglichkeit zu haben.»