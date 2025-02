SC Bern verpflichtet Verteidiger Hardy HÃ¤man Aktell

Bern. (PM SCB) Der SC Bern freut sich, die Verpflichtung des schwedischen Verteidigers Hardy Häman Aktell bis zum Ende der Saison 2026/27 bekanntzugeben.

Der 26-Jährige ist ab sofort spielberechtigt und wird mit der Rückennummer 4 auflaufen. Hardy Häman Aktell, geboren am 4. Juli 1998 in Kåge, Schweden, misst 1,92 Meter und wiegt 90 Kilogramm. Seine Profikarriere begann er bei IF Björklöven in der HockeyAllsvenskan, bevor er zu den Växjö Lakers in die schwedische Liga (SHL) wechselte. Seit der Saison 2023/24 stand er bei den Hershey Bears in der American Hockey League (AHL) unter Vertrag. In den letzten vier Jahren gewann Häman Aktell drei Meisterschaften: zweimal die schwedische Meisterschaft mit den Växjö Lakers und einmal den Calder Cup in der AHL mit den Hershey Bears.

General Manager Patrik Bärtschi sagt: «Hardy passt mit seinem Spielstil in unser gesuchtes Profil als starker Zweiweg-Verteidiger. Es freut mich, dass wir die Möglichkeit hatten, ihn bereits jetzt nach Bern zu holen und uns mit einem weiteren ausländischen Verteidiger zu verstärken.»

Christof von Burg mittels B-Lizenz per sofort zum SC Bern Christof von Burg, der ursprünglich zur neuen Saison vom EHC Winterthur verpflichtet wurde, wird bereits für den Rest der aktuellen Spielzeit zum SCB stossen. Der 24-jährige Goalie wird die Rückennummer 50 tragen.

