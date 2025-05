SC Bern verpflichtet Sandro Zurkirchen fÃ¼r die Saison 2025/26

Bern. (PM SCB) Der SC Bern ergänzt sein Goalie-Trio in der kommenden Saison mit Sandro Zurkirchen.

Der 35-Jährige bestritt in seiner langjährigen Karriere über 350 National-League-Partien.

Der gebürtige Schwyzer Sandro Zurkirchen hat einen Vertrag für ein Jahr unterschrieben und ergänzt beim SC Bern das bestehende Torhüter-Trio um Adam Reideborn, Andri Henauer und Christof von Burg. «Wir freuen uns, mit Sandro Zurkirchen einen Goalie mit langjähriger Erfahrung in der National League zu gewinnen. Er bringt nicht nur sportliche Qualitäten mit, sondern kann auch eine wichtige Rolle als Mentor für unsere jungen Goalies übernehmen und sie in ihrer Entwicklung unterstützen.»

Viel Erfahrung und erfolgreiche letzte Saison

Sandro Zurkirchen hat während seiner Karriere bisher über 350 National-League- Partien bestritten. Ausgebildet wurde er beim EV Zug und hat dort auch seine ersten Erfahrungen in der höchsten Liga gesammelt. Danach spielte er beim HC Ambri-Piotta, beim Lausanne HC und beim HC Lugano. Seit 2021/22 stand er beim EHC Kloten unter Vertrag, mit dem er in der gleichen Saison den Aufstieg schaffte. Seither blieb er dem EHC Kloten treu und wies in der vergangenen Saison 2024/25 eine Fangquote von 91,6 Prozent auf.

