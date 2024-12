SC Bern verpflichtet Miro Aaltonen â€“ Vertrag bis 2026/2027

Bern. (PM SCB) Der SC Bern freut sich, die Verpflichtung des finnischen Stürmers Miro Aaltonen bekannt zu geben. Der 31-Jährige wechselt auf die Saison...

Der 31-Jährige wechselt auf die Saison 2025/26 vom EHC Kloten zum SCB und hat einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2026/27 unterzeichnet.

Miro Aaltonen begann seine Karriere in seiner Heimatstadt Joensuu und hat sich zu einem vielseitigen und offensivstarken Stürmer entwickelt. Er sammelte wertvolle Erfahrungen in der finnischen Liga, der Kontinental Hockey League (KHL) sowie der American Hockey League (AHL), wo er mit den Toronto Marlies den Calder Cup gewann.

Seit 2022 spielt Aaltonen in der National League für den EHC Kloten und hat sich dort schnell als Schlüsselspieler etabliert. Auch international hat er beeindruckt, unter anderem als Teil der finnischen Nationalmannschaft, mit der er 2022 die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewann.

„Mit Miro Aaltonen stösst ein Top Center zu unseren Farben. Ich sehe ihn als kompletten Spieler, der in entscheidenden Momenten den Unterschied machen kann“, sagt Sportchef Patrik Bärtschi.

Der SC Bern freut sich, Miro Aaltonen neu in der SCB-Familie begrüssen zu können. Mit seiner internationalen Erfahrung und seinen Fähigkeiten wird Aaltonen eine wichtige Rolle in der künftigen Teamstruktur des SCB einnehmen.

