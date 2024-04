SC Bern verpflichtet drei Skandinavier aus dem obersten Regal Europas

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Verteidiger Anton Lindholm sowie die Stürmer Victor Ejdsell und Kalle Kossila für zwei Saisons bis Frühling 2026...

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Verteidiger Anton Lindholm sowie die Stürmer Victor Ejdsell und Kalle Kossila für zwei Saisons bis Frühling 2026 unter Vertrag genommen.

Der 29-jährige Schwede Anton Lindholm hat bis 2016 für seinen Stammclub Skellefteå gespielt. Danach wechselte er nach Übersee zu Colorado (66 NHL-Spiele). Die letzten zwei Saisons bestritt Lindholm in seiner Heimat für Leksands IF (99 Spiele, 34 Punkte). Seit der Rückkehr aus Nordamerika zählt er zum Kader des Nationalteams und hat für die «Tre Kronor» die letzten beiden Weltmeisterschaften bestritten.

Der grossgewachsene Angreifer Victor Ejdsell (195cm/98kg) spielte die letzten fünf Saisons für Färjestad BK und zählte beim schwedischen Spitzenteam und Meister von 2022 zu den Leistungsträgern und konstantesten Skorern (276 Spiele, 82 Tore, 93 Assists). Der 28-jährige Schwede kann sowohl als Flügel als auch als Center eingesetzt werden.

Kalle Kossila (31) wechselte nach seiner Juniorenzeit in Finnland nach Übersee, studierte an der St. Cloud State University und spielte für das dortige Universitätsteam. Dank starker Leistungen schaffte Kossila den Sprung in die AHL (243 Spiele und 191 Punkte für San Diego) und die NHL (19 Partien für Anaheim). 2020 kehrte der Finne nach Europa zurück. Die letzten beiden Saisons bestritt Kossila für die Växjö Lakers und gewann mit dem Team 2023 die schwedische Meisterschaft. Für Växjö gelangen Kossila in 89 Partien 70 Skorerpunkte.

SCB-Sportdirektor Martin Plüss sagt: «Wir sind überzeugt, dass uns diese drei Spieler mit ihren Fähigkeiten und ihrer Persönlichkeit helfen werden, die Qualität zu steigern und als Mannschaft einen weiteren Schritt zu machen.»