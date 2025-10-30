SC Bern verpflichtet Davyd Barandun, verlÃ¤ngert mit Alain Graf und vergibt zwei ProfivertrÃ¤ge

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Davyd Barandun per kommende Saison fÃ¼r drei Saisons verpflichtet.

Weiter wird der Vertrag mit Alain Graf um drei Jahre verlÃ¤ngert. Zudem unterschreiben Kevin ZÃ¼rcher und Levin Moser ihren ersten Profivertrag beim SCB.

Der Verteidiger Davyd Barandun (25) ist in Sumy in der Ukraine geboren, zog in frÃ¼hen Jahren in die Schweiz und durchlief die Nachwuchsabteilungen zunÃ¤chst beim EHC St. Moritz, danach des HC Davos. Sein National League-DebÃ¼t in Davos gab er in der Saison 2018/19, seit der Saison 2020/21 gehÃ¶rt er fix zum Kader des HC Davos. Ab der Saison 2026/27 steht er nun fÃ¼r drei Jahre beim SC Bern unter Vertrag. Barandun Ã¼berzeugt mit einem klaren, defensiven Profil und konstanter Leistung.

Diego Piceci, Leiter National League, freut sich Ã¼ber die Neuverpflichtung: Â«Mit seinen 25 Jahren ist er im besten Alter und bringt dennoch bereits 9 Jahre Erfahrung auf NL-Niveau mit und hat sich zu einem konstanten und sicheren Wert etabliert. Mit seinem geradlinigen und effizienten Spiel wird er unsere Defensive zusÃ¤tzlich stabilisieren.Â»

Alain Graf bleibt bis mindestens 2029 in Bern

Alain Graf (20) bleibt dem SC Bern treu und verlÃ¤ngert seinen Vertrag vorzeitig um drei Jahre. Das EigengewÃ¤chs absolvierte in der vergangenen Saison 33 Spiele in der National League inklusive Playoffs und sammelte dabei 3 Skorerpunkte (1 Tor, 2 Assists). ZusÃ¤tzlich kam der StÃ¼rmer beim EHC Basel in der Swiss League zum Einsatz, wo er in 23 Partien 7 Punkte (3 Tore, 4 Assists) erzielte. In der laufenden Saison 2025/26 stand er in 18 Spielen fÃ¼r den SCB auf dem Eis und traf dabei viermal.

Diego Piceci lobt seine Entwicklung: Â«Alain hat sich hervorragend entwickelt. Er verfÃ¼gt Ã¼ber einen starken Schuss, eine sehr gute SpielÃ¼bersicht, bringt HÃ¤rte mit und hÃ¤lt das Spiel bereits in jungem Alter zusammen. Mit seiner Spielweise Ã¼berzeugt er nicht nur auf dem Eis und wird auch kÃ¼nftig ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft sein.Â»

Erste ProfivertrÃ¤ge fÃ¼r Kevin ZÃ¼rcher und Levin Moser

Die beiden FlÃ¼gelstÃ¼rmer Kevin ZÃ¼rcher (20) und Levin Moser (20) unterschreiben beide ihren ersten Profivertrag: Kevin ZÃ¼rcher fÃ¼r eine Saison, Levin Moser fÃ¼r zwei. Beide haben diverse Nachwuchsstufen beim SC Bern durchlaufen und feierten in der Saison 2024/25 ihr DebÃ¼t in der National League. In der aktuellen Spielzeit (inklusive Champions Hockey League) kam Kevin ZÃ¼rcher bislang auf sieben EinsÃ¤tze, Levin Moser auf zwÃ¶lf. Kevin ZÃ¼rcher wird kÃ¼nftig die RÃ¼ckennummer 94 tragen, Levin Moser die Nummer 17.

Ãœber die Nachwuchsspieler sagt Diego Piceci: Â«Kevin und Levin haben mit ihren bisherigen Leistungen Ã¼berzeugt und sich aufgrund dessen fÃ¼r einen Vertrag aufdrÃ¤ngen kÃ¶nnen. Wir freuen uns, dass beide ihren nÃ¤chsten Karriereschritt beim SCB machen.Â»

