SC Bern verpflichtet Aleksandr Iakovenko fÃ¼r die Saison 2025/26 und verlÃ¤ngert mit vier LeistungstrÃ¤gern

Bern. (PM SCB) Der SC Bern verstärkt seine Defensive mit der Verpflichtung von Aleksandr Iakovenko.

Der 27-jährige Verteidiger unterschreibt einen Vertrag für die Saison 2025/26. Weiter wurden die Verträge von Joël Vermin und Romain Loeffel aufgrund erreichter Leistungsziele automatisch verlängert. Zudem haben Benjamin Baumgartner und Fabian Ritzmann ihre Verträge um jeweils zwei Jahre verlängert. Bei Ritzmann besteht zusätzlich eine Option auf eine weitere Saison.

Iakovenko, geboren am 22. Februar 1998 in Karaganda (Kasachstan), besitzt sowohl die russische als auch die kasachische Staatsbürgerschaft. Während vier Spielzeiten stand er beim EHC Biel-Bienne unter Vertrag und absolvierte in der Saison 2024/25 insgesamt 52 Partien in der National League, in denen er 2 Tore und 18 Assists erzielte. Zuvor sammelte er internationale Erfahrung in der finnischen Liiga bei Mikkelin Jukurit.

Sportdirektor Martin Plüss zur Neuverpflichtung: „Aleksandr bringt viel Erfahrung aus der National League mit und hat sich als verlässlicher Zwei-Weg-Verteidiger etabliert. Mit seiner Verpflichtung stärken wir unter anderem gezielt unsere Kaderbreite, um auch auf die bevorstehende Mehrfachbelastung mit National League und Champions Hockey League vorbereitet zu sein.“

Vermin und Loeffel bleiben bis mindestens 2026/27 in Bern

Joël Vermin (33) und Romain Loeffel (34) bleiben dem SC Bern erhalten: Ihre Verträge verlängern sich dank erreichter Leistungsziele automatisch um eine weitere Saison. Damit stehen die beiden Verteidiger dem Team mindestens bis zum Ende der Spielzeit 2026/27 zur Verfügung und sorgen weiterhin für Stabilität in der Defensive.

In der vergangenen Saison absolvierte Vermin 55 Spiele und sammelte 21 Skorerpunkte (6 Tore, 15 Assists). Loeffel kam auf 53 Einsätze und überzeugte mit 38 Skorerpunkten (12 Tore, 26 Assists).

Ritzmann und Baumgartner verlängern um zwei Jahre

Der Bündner Fabian Ritzmann (23) setzt seine Karriere in Bern fort: Der SCB und der Stürmer haben den Vertrag um zwei Jahre mit Option auf eine weitere Saison verlängert. Ritzmann stiess 2022 vom HC Davos zum SC Bern. In der letzten Saison absolvierte der Flügelstürmer 57 Spiele und sammelte 20 Skorerpunkte (8 Tore, 12 Assists).

Ebenfalls verlängert Benjamin Baumgartner (25), österreichischer Nationalspieler mit Schweizer Lizenz, seinen Vertrag. Er wechselte 2022 vom Lausanne HC zum SC Bern. In der vergangenen Spielzeit stand er in 59 Partien auf dem Eis und erzielte 38 Skorerpunkte (15 Tore, 23 Assists).

Zu den beiden Vertragsverlängerungen sagt Martin Plüss: „Wir freuen uns sehr über das Commitment von Fabian und Benjamin. Beide haben in der vergangenen Saison eine gute und solide Entwicklung gezeigt. Wir sind überzeugt, dass sie sich auch in den kommenden Jahren im Team weiter positiv entfalten werden.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV