SC Bern stellt sportliche FÃ¼hrung neu auf

Bern. (PM SCB) Neu wird der Sportbereich unter Sportdirektor Martin Plüss in zwei Verantwortungsbereiche gegliedert, die jeweils durch einen Bereichsleiter geführt werden: Diego Piceci übernimmt als Leiter National League die Verantwortung für die erste Mannschaft, Nik Hess führt den Nachwuchsbereich SCB Future.

Die neue Struktur ist das Ergebnis einer umfassenden Analyse der vergangenen Saison durch die sportliche Führung. Sie ermöglicht es beiden Bereichsleitern, den vollen Fokus auf ihre jeweiligen Aufgaben zu legen – Piceci auf die operative Führung und Kaderplanung der ersten Mannschaft, Hess auf die Entwicklung und Förderung der Nachwuchstalente. Die übergeordnete sportliche Verantwortung, strategische Themen sowie die Schnittstellen zwischen den Bereichen liegen bei Sportdirektor Martin Plüss.

«Mit der neuen Struktur werden die sportlichen Bereiche gezielt und effizient geführt. Die operative Verantwortung liegt bei den Bereichsleitern. Gleichzeitig bin ich durch diese neue Aufstellung näher am operativen Geschäft, kann die Zusammenarbeit aktiv fördern und die strategische Klammer zwischen National League und Nachwuchs bilden. Die sportliche Gesamtverantwortung liegt weiterhin bei mir», erklärt Sportdirektor Martin Plüss.

Diego Piceci neuer Leiter National League

Diego Piceci übernimmt per 21. Juli 2025 die Stelle des Leiters National League. Der Rapperswiler war in den letzten sechs Jahren als Inhaber und Geschäftsführer einer Spieleragentur tätig und bringt dadurch einen breiten Erfahrungsschatz im sportlichen Management, in der Spielerbetreuung und im Scouting sowie ein internationales Netzwerk mit. Zudem sammelte Piceci wertvolle Erfahrung in der Privatwirtschaft. Nach seiner Lehre absolvierte er mehrere Weiterbildungen und entwickelte sich sowohl fachlich als auch unternehmerisch stetig weiter.

«Diego Piceci wird dank seiner breit abgestützten Management- und Eishockey-Erfahrung die Basis für die Weiterentwicklung der ersten Mannschaft legen. Wir haben die vergangene Saison eingehend analysiert, und das Anforderungsprofil, das daraus resultierte, entspricht Diego Piceci vollumfänglich. Wir freuen uns, dass er sich dieser Aufgabe annimmt und sind überzeugt, mit ihm den optimalen Kandidaten für die neue Struktur gefunden zu haben», erklärt Sportdirektor Martin Plüss.

Diego Piceci ergänzt: «Ich freue mich auf die neue Herausforderung und danke dem SC Bern für das Vertrauen. Gemeinsam mit Martin Plüss und einem starken Team neben und auf dem Eis werde ich alles geben, um ein nachhaltiges Fundament für den sportlichen Erfolg des SCB aufzubauen.

Über den SC Bern

Der SC Bern wurde 1931 gegründet und ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schweizer Eishockey-Clubs. Er trägt seine Heimspiele in der PostFinance Arena aus, die mit einer Kapazität von 17’031 Fans für eines der grössten Zuschaueraufkommen in Europa sorgt. Der SC Bern ist 16-facher Schweizer Meister, dreimaliger Cupsieger und mehrmaliger Teilnehmer der Champions Hockey League. Die SCB Eishockey AG bildet zusammen mit der Schwestergesellschaft Sportgastro AG, der SCB Future AG und dem Verein SCB Frauen die SCB Group. Weitere Informationen: www.scb.ch

