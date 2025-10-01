SC Bern stellt Headcoach Jussi Tapola und Assistant Coach Pasi Puistola frei

Bern. (PM SCB) Der SC Bern hat Headcoach Jussi Tapola und Assistant Coach Pasi Puistola mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Bis zur Ernennung eines neuen Headcoaches übernimmt ad interim der bisherige Assistant Coach Patrick Schöb.

Assistiert wird er von Tuomas Tuokkola, aktuelles Coaching- Mitglied der U21 und Leiter Entwicklung SCB Future.

Jussi Tapola stand seit der Saison 2023/24 an der Bande des SCB. In seiner ersten Saison erreichte er mit dem Team den fünften Platz. In der darauffolgenden Spielzeit führte er den SCB auf Rang drei der National League und sicherte damit die direkte Qualifikation für die Champions Hockey League. Pasi Puistola stiess zu Beginn der laufenden Spielzeit zum Trainerteam des SCB.

«Leider mussten wir feststellen, dass die sportliche Entwicklung seit Saisonstart nicht unseren Erwartungen entspricht“, erklärt Sportdirektor Martin Plüss. „Nach einer Analyse der Situation sind wir zum Schluss gekommen, dass es für die kommenden Aufgaben eine Veränderung auf der Trainerposition braucht.“

Der SC Bern bedankt sich bei Jussi Tapola und Pasi Puistola für ihr Engagement und wünscht beiden für die Zukunft alles Gute.

