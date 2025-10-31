Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Injury listSC Bern

SC Bern mit weiteren AusfÃ¤llen â€“ Kreis und MÃ¼ller lÃ¤nger verletzt

31. Oktober 20251 Mins read40
Samuel Kreis - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Bern. (PM SCB) Der SC Bern muss vorerst auf Verteidiger Samuel Kreis und StÃ¼rmer Marco MÃ¼ller verzichten.

Beide erlitten eine OberkÃ¶rperverletzung und fallen fÃ¼r mehrere Wochen aus.

Sie stehen dem SCB bis mindestens Ende Dezember nicht zur VerfÃ¼gung. Ebenfalls weiterhin nicht zur VerfÃ¼gung stehen aufgrund von Verletzungen Simon Moser und Miro Aaltonen. Benjamin Baumgartner fÃ¤llt mit einer UnterkÃ¶rperverletzung vorerst fÃ¼r dieses Wochenende aus.

839
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den MÃ¤nnern?

