SC Bern mit weiteren AusfÃ¤llen â€“ Kreis und MÃ¼ller lÃ¤nger verletzt

Bern. (PM SCB) Der SC Bern muss vorerst auf Verteidiger Samuel Kreis und StÃ¼rmer Marco MÃ¼ller verzichten.

Beide erlitten eine OberkÃ¶rperverletzung und fallen fÃ¼r mehrere Wochen aus.

Sie stehen dem SCB bis mindestens Ende Dezember nicht zur VerfÃ¼gung. Ebenfalls weiterhin nicht zur VerfÃ¼gung stehen aufgrund von Verletzungen Simon Moser und Miro Aaltonen. Benjamin Baumgartner fÃ¤llt mit einer UnterkÃ¶rperverletzung vorerst fÃ¼r dieses Wochenende aus.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmÃ¤ÃŸig aktuelle Nachrichten!