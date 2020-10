SC Bern mit langem Anlauf eine Runde weiter

Bern. (PM SCB) Der SCB gewinnt im Cup-Sechzehntelfinal gegen den EHC Basel mit 4:0. Es begann so, wie man sich ein Spiel mit Zwei-Klassenunterschied...

Es begann so, wie man sich ein Spiel mit Zwei-Klassenunterschied vorstellt. Der SCB ging bereits in der 2. Minute durch Gregory Sciaroni in Führung. Dies allerdings, nachdem die Gäste kurz zuvor eine 2:1-Situation der Basler hatten überstehen müssen. Nach der frühen Führung schien der Weg für ein leichtes Spiel und einen klaren Sieg des SCB geebnet. Doch der Siebtklassierte aus der MySports League wehrte sich tapfer und liess nicht zuletzt dank einer starken Leistung von Torhüter Tim Guggisberg im ersten Drittel keinen weiteren Berner Treffer mehr zu. Und es ging im zweiten Drittel in ähnlichem Stil weiter. Basel hatte in der 26. Minute durch Jan Zwissler sogar eine gute Chance zum Ausgleich. Dustin Jeffrey und Simon Moser in Überzahl sorgten dann aber noch vor der zweiten Pause für die Vorentscheidung. Gregory Sciaroni erhöhte im Schlussdrittel mit seinem zweiten Tor auf 4:0. Erfolgreichster SCB-Scorer war Dustin Jeffrey mit einem Tor und zwei Assists.

Basel – SCB 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

St. Jakob-Arena. – 2465 Zuschauer. – SR Salonen, Müller / Altmann, Progin. – Tore: 2. Sciaroni (Colin Gerber) 0:1. 32. Jeffrey (Pestoni) 0:2. 38. Moser (Jeffrey, Blum/Ausschluss Maurer) 0:3. 51. Sciaroni (Jeffrey) 0:4. – Strafen: Basel 4-mal 2 Minuten plus 10 Minuten (Maurer/Check gegen den Kopf), Bern 3-mal Minuten. – Bemerkungen: Bern ohne Beat Gerber (verletzt), Henauer, Heim und Sopa (überzählig), Sterchi (Visp).

Basel: Guggisberg; Büsser, Maurer; Molina, Schmutz; Hagen, Hermkes; Zahner, Steinmann; Terzago, Alihodzic, Zwissler; Schir, Vogt, Demuth; Kiss, Kellenberger, Sahli; Schnellmann, Himmelfarb, Studer.

Bern: Wüthrich; Untersander, Zryd; Thiry, Blum; Burren, Colin Gerber; Andersson; Sciaroni, Jeffrey, Pestoni; Praplan, Brithén, Moser; Rüfenacht, Haas, Scherwey; Berger, Neuenschwander, Jeremi Gerber; Sopa.