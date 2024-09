SC Bern holt Marco Müller zurück und verlängert vorzeitig mit Jussi Tapola

Bern. (PM SCB) Der 29-jährige Center Marco Müller wird ab der Saison 2025/26 zum SC Bern zurückkehren und hat einen Vertrag über zwei Jahre...

Bern. (PM SCB) Der 29-jährige Center Marco Müller wird ab der Saison 2025/26 zum SC Bern zurückkehren und hat einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet.

Der aktuelle Spieler des HC Lugano verstärkt damit ab der übernächsten Spielzeit das Team der Mutzen.

Marco Müller, der 2008 in den Nachwuchs des SC Bern kam, gab sein Debüt in der National League in der Saison 2011/12. Bis 2017 trug er das Trikot des SCB, bevor er bei anderen NLTeams, zuletzt beim HC Lugano, wertvolle Erfahrungen sammelte. Nun führt ihn seine Reise zurück zu seinen Wurzeln. Mit seiner Vielseitigkeit und seiner Fähigkeit, in jeder Situation wertvolle Impulse zu setzen, wird Müller eine grosse Bereicherung für die Offensive des SC Bern darstellen. Sportchef Patrik Bärtschi zur Rückkehr: „Marco ist ein Spieler, der mit seinen Qualitäten jede Linie besser machen kann. Wir sind überzeugt, dass er einen zentralen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Teams leisten wird. Er hat hohe Ziele, die er gemeinsam mit dem SCB erreichen will.“

Der SC Bern verlängert vorzeitig den Vertrag mit Headcoach Jussi Tapola

Der SC Bern und Jussi Tapola haben sich auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum Ende der Saison 2025/26 geeinigt.

Tapola, der seit der Saison 2023/24 an der Bande des SC Bern steht, hat massgeblichen Anteil an der Entwicklung der Mannschaft in der letzten Saison. Mit der frühzeitigen Verlängerung wollten beide Parteien mit Klarheit in die kommende Saison starten und den eingeschlagenen Weg noch mindestens zwei Jahre weitergehen.

Sportdirektor Martin Plüss lobt die Arbeit des Finnen: „Jussi hat in der letzten Saison sehr gute Arbeit geleistet, indem er unser Team stabilisiert, gestärkt, aber auch weiterentwickelt, hat. Er steht für die von uns angestrebte Leistungskultur und passt mit seiner Mentalität zur DNA des SCB. Unter seiner Führung wurden junge Spieler sowohl eingesetzt als auch weiterentwickelt, während etablierte Spieler ebenfalls gefördert wurden.“

Der SC Bern ist überzeugt, dass Tapola die Mannschaft auch in den kommenden Jahren weiterentwickeln wird und der richtige Mann ist, um die gesteckten Ziele zu erreichen. „Jussi hat bereits in kurzer Zeit bewiesen, dass er die Fähigkeiten besitzt, unsere Mannschaft auf höchstem Niveau zu trainieren. Wir freuen uns, mit ihm den eingeschlagenen Weg fortzusetzen und gemeinsam an den zukünftigen Zielen zu arbeiten“, erklärt Sportchef Patrik Bärtschi.