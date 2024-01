SC Bern: Aus der Leihe von Simon Kindschi wird nun ein langfristiger Vertrag

Artikel anhören Bern. (PM SCB) Simon Kindschi bleibt beim SC Bern. Der Verteidiger war bis zum 15. Januar 2024 vom EHC Kloten ausgeliehen. Nun...

Bern. (PM SCB) Simon Kindschi bleibt beim SC Bern.

Der Verteidiger war bis zum 15. Januar 2024 vom EHC Kloten ausgeliehen. Nun hat Kindschi seinen Kontrakt mit den Zürcher Unterländern vorzeitig aufgelöst und beim SCB einen Vertrag bis April 2025 mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben.

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Simon Kindschi hat sich rasch und gut ins Team eingefügt. Er passt mit seiner Spielweise zu unserer DNA und kann sich weiter entwickeln. Wir sind glücklich, wird er längerfristig ein Teil des SCB sein.»

Dem 27-jährigen Kindschi gelang 2014/15 in Davos der Durchbruch in der höchsten Spielklasse. Mit dem HCD gewann der Bündner 2015 die Meisterschaft. Die letzten fünf Jahre spielte der robuste Verteidiger für Kloten. 2022 führte er die Zürcher als Captain zum Aufstieg. «Ich wurde beim SCB sehr gut aufgenommen und mir gefällt es ausgezeichnet», sagt Simon Kindschi. «Mit diesem Team ist viel möglich, aber es benötigt harte Arbeit. Ich will meinen Teil beitragen, dass wir erfolgreich sein werden.»