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Sascha Maul kehrt zu den Passau Black Hawks zurück

10. Juni 20261 Mins read43
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Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks vermelden ihren ersten Neuzugang für die Oberliga-Saison 2026/27: Sascha Maul kehrt in die Dreiflüssestadt zurück und wird künftig erneut für die Habichte auf Torejagd gehen.

Der 24-Jährige lief bereits in den Spielzeiten 2021/22 und 2024/25 für Passau auf. In insgesamt 78 Partien erzielte er neun Tore und bereitete 18 weitere Treffer vor. Seine Ausbildung erhielt Maul im Nachwuchs des Deggendorfer SC sowie des EV Landshut.

Bereits im Alter von 17 Jahren bestritt er sein erstes Spiel in der Oberliga. „Wir freuen uns sehr, dass Sascha nach Passau zurückkehrt. Er ist ein starker Rechtsschütze, der trotz seines jungen Alters bereits auf 192 Oberliga-Partien in sieben Spielzeiten zurückblicken kann. Zudem stammt er aus der Region, kennt die Organisation in Passau und passt auch menschlich hervorragend in unser Team“, sagt Tom Horschel, sportlicher Leiter, über die Rückkehr von Sascha Maul zu den Passau Black Hawks.

Auch Sascha Maul blickt mit großer Vorfreude auf seine Rückkehr nach Passau. „Ich bin sehr dankbar und freue mich, wieder in Passau spielen zu dürfen. Das vergangene Jahr war beruflich und privat sehr intensiv. Inzwischen haben wir alles geregelt, sodass ich mich nun wieder voll auf das Eishockey konzentrieren kann. Umso mehr freut es mich, mit Passau erneut in der Oberliga Süd anzutreten. Gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans wollen wir eine erfolgreiche Saison spielen. Ich freue mich darauf, wieder in der Eis-Arena Passau auf dem Eis zu stehen“, sagt Maul. -czo

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