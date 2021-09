Sascha GrÃ¶gor neuer Co-Trainer der Blue Devils

Weiden. (PM Blue Devils) Kurz vor Beginn der Vorbereitungsspiele konnten die Blue Devils Weiden die noch offene Position des Co-Trainers besetzen. Dabei setzen die...

Weiden. (PM Blue Devils) Kurz vor Beginn der Vorbereitungsspiele konnten die Blue Devils Weiden die noch offene Position des Co-Trainers besetzen.

Dabei setzen die Verantwortlichen auf eine interne Lösung. Außerdem gibt es weitere Neuzugänge im Umfeld der ersten Mannschaft.

Sascha Grögor wird in der kommenden Saison nicht nur als Trainer der U20, sondern auch als Co-Trainer von Headcoach Sebastian Buchwieser fungieren. Ken Latta, der sportliche Leiter der Blue Devils, ist von dieser internen Lösung überzeugt: „Sascha ist in dieser Position ein Bindeglied zwischen dem Nachwuchs und der 1. Mannschaft. Er kennt die Junioren und arbeitet mit Ihnen daran, den Sprung in die 1. Mannschaft zu schaffen. Einige Jungs werden bestimmt auch in dieser Saison wieder Oberliga-Luft schnuppern dürfen“, erklärte Latta. „Außerdem ist Sascha natürlich eine Unterstützung für Sebastian Buchwieser“, fügte Latta an. Cheftrainer Buchwieser beschreibt das Aufgabengebiet von Grögor folgendermaßen: „Sascha wird gewisse Trainingsbausteine sowie das Coaching von Spielformen übernehmen. Wir werden zusammen die Trainingsleistungen analysieren und individuelle Trainingspläne erarbeiten und durchführen. Er wird bei den Spielen außerdem das Coaching in punktuellen Bereichen übernehmen und dabei nicht nur mich, sondern auch das komplette Team unterstützen.“

Mit Jürgen Arzberger konnten die Blue Devils Weiden einen erfahrenen Torwarttrainer gewinnen. Arzberger sammelte bereits im letzten Jahr DEL-Erfahrung beim ERC Ingolstadt, wo er derzeit auch im Nachwuchs als Torwarttrainer tätig ist. Weiterhin arbeitet er als hauptverantwortlicher Torwarttrainer bei der Talentförderung des Bayerischen Eissport-Verbandes, sowie beim EHC München und EHC Bayreuth im Nachwuchsbereich. In der kommenden Saison wird Jürgen Arzberger nun auch für die Weidener Goalies, Jaroslav Hübl und Ennio Albrecht, zuständig sein. Für Ken Latta ist die Besetzung dieser Trainerposition „ein weiterer Schritt nach vorne in unserer Infrastruktur. Jürgen wird eng mit unseren Torhütern zusammenarbeiten.“

Neben der Bande gibt es einen weiteren Neuzugang. Erstmals kümmert sich ein hauptamtlicher Betreuer um die Weidener Mannschaft. Der Straubinger Klaus Hieronymus wird diese Position nun einnehmen. Der ehemalige Goalie aus dem erweiterten Kader der Straubing Tigers musste vor kurzem verletzungsbedingt seine Schlittschuhe an den Nagel hängen. Seiner Leidenschaft, dem Eishockey-Sport, kann er allerdings nun als Betreuer der Blue Devils weiterhin nachgehen. Über den Betreuer der Tigers wurde Klaus Hieronymus auf die Betreuerstelle in Weiden aufmerksam und so kam auch der Kontakt zustande. Ergänzt wird das Betreuerteam weiterhin durch Manuel Hauer und Martin Köllner.

Auch im Bereich „Fitness“ konnten die Blue Devils neue Partner gewinnen: so werden sich zukünftig Toby Herrmannsdörfer mit seinem Team vom Therapieloft Fichtelgebirge sowie Michael Riester mit dem FitLog-Team um die Athletik, Fitness und Ausdauer der Weidener Kufencracks kümmern.

Die Blue Devils freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Sascha Grögor, Jürgen Arzberger, Klaus Hieronymus sowie dem Therapieloft Fichtelgebirge und FitLog und wünschen allen eine erfolgreiche Saison.