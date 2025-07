SAP Garden wird EVVC-Mitglied

München. (PM Red Bulls) Der SAP Garden, Deutschlands neue Hightech-Sportarena im Münchner Olympiapark, ist ab sofort Mitglied im Europäischen Verband der Veranstaltungs-Centren e. V. (EVVC). Betreiber der Halle ist die Red Bull München Stadion GmbH.

Mit dem SAP Garden ist im Herzen des weltberühmten Olympiaparks eine der modernsten und flexibelsten Arenen Europas entstanden. Seit Herbst 2024 ist die multifunktionale Sportvenue die neue Heimspielstätte des viermaligen deutschen Eishockeymeisters EHC Red Bull München und regelmäßiger Austragungsort für Spiele des deutschen Basketballmeisters FC Bayern München. Darüber hinaus finden im SAP Garden jährlich bis zu 40 weitere Sport- und sportnahe Veranstaltungen statt – darunter Großereignisse wie der Beckenbauer Cup oder die Handball-Weltmeisterschaft 2027.

Doch die Arena ist weit mehr als ein Ort für Spitzensport. Die Landeshauptstadt München hat sich langfristige Nutzungsrechte an den drei zusätzlichen, unterirdischen Eisflächen für den Schul-, Vereins- und Breitensport gesichert. Zudem nutzen die Nachwuchsmannschaften des EHC Red Bull München die Eisflächen für Training und Punktspiele. Damit wird der SAP Garden zu einer Arena für alle – an 365 Tagen im Jahr.

Darüber hinaus überzeugt die Venue mit einer einzigartigen Dimension der Fan-Experience und einem zukunftsorientierten, authentischen Nachhaltigkeitskonzept. Das innovative, eigens entwickelte Tribünensystem ermöglicht es dem SAP Garden, den Innenraum und die Zuschauerränge für jede Sportart oder Veranstaltung flexibel anzupassen. So werden bei jedem Event optimale Sichtlinien für alle Gäste gewährleistet. Mit seinen zahlreichen Räumlichkeiten unterschiedlichster Größe und Ausstattung sowie seiner großen Flexibilität in der Gestaltung bietet der SAP Garden zudem Business- und privaten Events mit 10 bis 1.100 Personen den nötigen Freiraum.

Ein öffentlich zugängliches Restaurant lädt zum Verweilen in einzigartigem Ambiente ein. Der Arenaumlauf, in dem sich unter anderem mehrere Fanstores und Münchens erster buchbarer Gaming-Hub befinden, ist ganzjährig geöffnet. Durch das begrünte Dach und die in den Park eingebettete Architektur ist der SAP Garden zudem ein ökologisches und städtebauliches Vorzeigeprojekt.

Oliver Wesp, Geschäftsführer Red Bull Stadion München GmbH: „Die Aufnahme in den EVVC ist für uns eine große Anerkennung und zugleich Ansporn. Mit dem SAP Garden haben wir eine Arena geschaffen, die Spitzensport, Innovation und Nachhaltigkeit auf höchstem Niveau vereint – und die aufgrund ihres Konzepts für alle zugänglich ist. Der Austausch im Netzwerk des EVVC bietet wertvolle Impulse, um unsere Venue auch zukünftig weiterzuentwickeln.“

René Tumler, Geschäftsführer Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.: „Mit dem SAP Garden begrüßen wir eine hochmoderne Arena in unserem Verband, die beispielhaft für zukunftsfähige Veranstaltungsorte steht. Die Kombination aus architektonischer Qualität, technischer Innovation und gesellschaftlicher Offenheit macht den SAP Garden zu einer echten Bereicherung für das EVVC-Netzwerk – und für die Veranstaltungsbranche insgesamt.“

Mit dem SAP Garden als zwölftem Münchner Mitgliedshaus neben den Venues der Messe München, des Olympiaparks, dem Gasteig, der Muffathalle und dem Showpalast stärkt der EVVC die Präsenz der bayerischen Landeshauptstadt. Innerhalb des Verbands wird die von der Red Bull Stadion München GmbH betriebene Arena Teil der AG III, der Arbeitsgruppe der größten Veranstaltungshäuser, sein.

Der EVVC repräsentiert rund 600 Veranstaltungszentren, Kongresshäuser, Arenen und Special Event Locations in Europa. Veranstaltungsplaner und Zulieferbetriebe ergänzen das Spektrum und machen den EVVC zum vielseitigsten Netzwerk der Branche. Er bietet seinen Mitgliedern und Partnern eine Plattform für vertrauensvolle und offene Kommunikation, wichtige Informationen und Hilfestellungen für die tägliche Arbeit sowie Impulse für branchenrelevante Themen der Gegenwart und Zukunft. Grundprämisse ist die Verpflichtung zu nachhaltigem Handeln und die Umsetzung entsprechender Maßnahmen.