SAP Garden in München: „Richtfest“ mit Adrenalin und Action

München. (PM SAP Garden) Statt Richtkranz und Redner Fallschirmsprung und Action – so sah das etwas andere „Richtfest“ anlässlich der Fertigstellung des Dachstuhls auf...

München. (PM SAP Garden) Statt Richtkranz und Redner Fallschirmsprung und Action – so sah das etwas andere „Richtfest“ anlässlich der Fertigstellung des Dachstuhls auf der Baustelle des SAP Gardens aus.

Zwei Red Bull Skydive-Piloten landeten auf dem Dach der multifunktionalen Sportarena und lieferten die letzte Schraubenmutter für die nun fertige Stahl-Dachträgerkonstruktion des SAP Gardens. Zudem demonstrierten Athletinnen und Athleten aus Eishockey, Basketball, Eiskunstlauf und Gaming die Vielfalt der neuen Heimat der Eishockeymannschaft von Red Bull München sowie des Basketballteams des FC Bayern München. Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, sieht in der neuen multifunktionalen Sportarena „eine besondere Spielstätte auf europäischem Top-Niveau“ heranwachsen. Uli Hoeneß, Ehrenpräsident und Aufsichtsrat beim FC Bayern, würdigt die Bedeutung des SAP Gardens für München: „Wir dürfen uns auf ein neues Prestigeobjekt für die Stadt freuen.“ Mit dem „Richtfest“ ist auch die neue Website sapgarden.com mit weiteren exklusiven Aussagen von Hoeneß und einem besonderen Ticket-Schmankerl online gegangen. Ab sofort läuft bis 25. Juli 2024 (12:00 Uhr) auf sapgarden.com eine Ticket-Verlosung. Fans haben die Chance auf 100 kostenlose Special-Tickets für das große Opening-Event 2024 im SAP Garden.

Seit November 2022 wurden für die Dachkonstruktion des SAP Gardens 18 Fachwerkträger mit einem Gewicht von jeweils knapp 170 Tonnen gehoben und verbaut. Jetzt, im Mai 2023, gelangten die letzten 100 Gramm von insgesamt 3.000 Tonnen Stahl an ihren Platz. Die letzte Schraubenmutter, die die Red Bull-Skydiver Marco Waltenspiel und Max Manow per Fallschirmsprung an ihren Bestimmungsort lieferten, ist montiert. Das Stahldach des SAP Gardens ist fertig. Es überspannt 14.000 Quadratmeter Grundrissfläche und wird nach Abschluss aller Bauarbeiten mit einer Blumenwiese begrünt. Mit der Vollendung der Konstruktion hat Münchens neue multifunktionale Sportarena im Olympiapark einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Eröffnung bewältigt.

Wenn der SAP Garden 2024 den Betrieb aufnimmt, werden Fans und Zuschauer in der sogenannten „Bowl“ Spitzensport, Action, Gaming, exzellentes Catering und Entertainment genießen können. Voll auf ihre Kosten kommen auch Breiten- und Freizeitsportler auf den drei zusätzlichen, überdachten Eisflächen. Erste Eindrücke von der Vielfalt des SAP Gardens liefert der Videoclip zum „Richtfest“:

– Nationaltorhüter Mathias Niederberger und der DEL-Spieler des Jahres Yasin Ehliz vom deutschen Eishockeymeister Red Bull München sowie Didier Mbida und Martin Kalu vom FC Bayern Basketball absolvierten auf dem Center Field allererste Demo-Trainingseinheiten.

– Lena Güldenpfennig – bei RB Leipzig Spitzenfußballerin auf dem Rasen und beim FIFA-Gaming – zockte auf der Konsole im Gaming Room, dem zukünftigen Herz von Münchens Gaming-Community.

– Die südliche Eisfläche im Breitensport-Bereich wurde durch Eiskunstläuferinnen der Gruppe Munich Synergy Family symbolisch eingeweiht.

„Man sieht, wie der SAP Garden täglich wächst. Wir freuen uns schon jetzt, dass diese Arena nicht nur für den Profisport, sondern auch für den Freizeit- und Breitensport ein neuer Mittelpunkt wird. Der Olympiapark und die Stadt München werden um eine Attraktion reicher“, betont Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl.

„Profi-Eishockey und -Basketball, Eislaufen für Familien oder viele weitere Veranstaltungen – der SAP Garden wird die Stadt mit neuem Leben erfüllen“, freut sich Hoeneß auf die Möglichkeiten der neuen Arena. Gemeinsam mit Dietrich Mateschitz hob er das Projekt „SAP Garden“ aus der Taufe und ist sich sicher: „In Verbindung mit dieser Halle wird jeder eine völlig neue Beziehung zu den Sportarten bekommen.“ Den Clip und Fotos zum „Richtfest“ können Sie hier kostenlos downloaden.

Noch mehr inspirierenden Content bietet Bauherr und Betreiber Red Bull Stadion München GmbH auf sapgarden.com. Die neue Website ging im Zuge des „Richtfestes“ online und präsentiert Fans und Interessierten viele Infos, Bilder, Zahlen und Facts. Außerdem erstmals Renderings der zukünftigen Hospitality-Bereiche und einer beispielhaften VIP-Box.

Eine weitere wichtige Funktion: Das Ticketing. So können schon jetzt alle Anhänger des Eishockeyclubs Red Bull München ihre Dauerkarten für die Saison 2024/25 buchen, nachdem sie mit Hilfe des digitalen Arenaplans virtuell die Sicht von ihrem Lieblingsplatz getestet haben. Auch für Businesskunden ist die neue Seite die richtige Anlaufstelle, um Ansprechpartner zu den Themen Drittevents, Mantelnutzung, VIP-Boxen oder Hospitality zu finden.

Auf sapgarden.com hat die Stadiongesellschaft zudem ein Interview mit exklusiven Aussagen von Hoeneß zur Entstehung des SAP Gardens und zu seiner Bedeutung für den Sport sowie für die Stadt München veröffentlicht. Dabei hebt Hoeneß hervor, was auch der Red Bull Stadion München GmbH besonders am Herzen liegt: die hervorragende Zusammenarbeit der Partner Red Bull, Landeshauptstadt München, Namensgeber SAP und FC Bayern Basketball. „Es besteht eine wunderbare Partnerschaft zwischen Red Bull, dem FC Bayern, der Stadt München und SAP. Die Partner passen zusammen wie die Faust aufs Auge, haben alle Hürden genommen und jetzt dürfen wir uns auf ein neues Prestigeobjekt für die Stadt München freuen“, erklärt der Ehrenpräsident des FC Bayern und blickt voraus: „Neben dem Fußball werden dank des SAP Gardens in Zukunft auch Basketball und Eishockey eine Menge für die Außenwirkung der Stadt tun und beide Sportarten werden ihrerseits enorm vom SAP Garden profitieren. Er gibt dem EHC Red Bull München und FC Bayern Basketball die Möglichkeit zu neuen Höhenflügen.“

Diese Chance will Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey, selbstverständlich ergreifen: „Wir erleben beim EHC Red Bull München gerade eine sehr bewegende Zeit: Wir sind endlich wieder Deutscher Meister geworden. Wir starten mit einem neuen Trainer in die Mission Titelverteidigung. Und wir sehen im Olympiapark, wie der nächste Meilenstein einer neuen Zeitrechnung klar Gestalt annimmt“, erklärt Winkler und begrüßt den SAP Garden als weiteren Ansporn zu Top-Leistungen: „Das Dach des SAP Gardens ist jetzt fertig und jeder kann deutlich erkennen: Hier entsteht eine besondere Spielstätte auf europäischem Spitzen-Niveau. Der SAP Garden wächst seiner Vollendung entgegen. Wir haben einen Grund mehr, alles rauszuhauen, was wir haben, damit unsere Top-Arena und unser Top-Team unseren Fans nächstes Jahr im perfekten Zusammenspiel sowohl erfolgreiches Eishockey als auch super Unterhaltung bieten.“

SAP GARDEN: ZAHLEN, FAKTEN & MÖGLICHKEITEN

– ca. 70.000 m² Bruttogeschossfläche

– Zuschauerkapazität: bis zu 11.500 Plätze

– Alle Heimspiele des EHC Red Bull München

– Mindestens 20 Spiele vom FC Bayern Basketball

– Bis zu 40 weitere Sport- bzw. sportnahe Events inkl. eSports

– Drei überdachte Eisflächen für Trainingszwecke und Breitensport

– Über 1.000 Business-Seats

– Elf VIP-Boxen

– Büro- und Konferenzräume

– Restaurant

5845 Ex NHL-Profi und Silbermedaillengewinner Christian Ehrhoff wagt nach fünf Jahren im Eishockey-Ruhestand mit dann 41 Jahren im September ein Comeback bei seinem Herzensverein Krefeld Pinguine in der DEL2. Kann dieses Comeback wirklich gelingen? Ja, ich traue ihm das zu 100% zu. In der Kabine und als Identifikationsfigur wird er sehr helfen, sportlich auf dem Eis eher weniger. Nein, die Pause war zu lang. Das Comeback wird vorzeitig enden. Kann ich so gar nicht einschätzen.