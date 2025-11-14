Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa Schweiz National League SC Langnau Tigers Santtu Kinnunen verlängert bei den SCL Tigers bis 2026/27
SC Langnau TigersTransfers

Santtu Kinnunen verlängert bei den SCL Tigers bis 2026/27

14. November 20251 Mins read67
Share
Santtu Kinnunen - © SCL Tigers
Share

Langnau. (PM SCL) Der finnische Verteidiger Santtu Kinnunen bleibt über die laufende Saison hinaus bei den SCL Tigers und hat seinen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2026/27 verlängert.

Der 26-jährige offensive Verteidiger stiess im Sommer 2025 von den ZSC Lions zu den SCL Tigers und hat sich seither zu einer wichtigen Stütze im Team entwickelt. In der laufenden Saison 2025/26 erzielte Kinnunen in 23 Spielen 14 Punkte (3 Tore, 12 Assists) und gehört damit zu den produktivsten Verteidigern der National League. Mit durchschnittlich über 22 Minuten Eiszeit pro Partie nimmt er eine Schlüsselrolle ein und ist sowohl im Powerplay als auch im Boxplay regelmässig im Einsatz.

Kinnunen, der seit November 2024 zum Kreis der finnischen Nationalmannschaft gehört, zeigt mit seinem jungen Alter und seinem Entwicklungspotenzial, dass er auch künftig ein Leistungsträger im Team bleiben kann.

Vor seinem Engagement in Langnau gewann der Finne mit den ZSC Lions in der Saison 2024/25 sowohl die Schweizer Meisterschaft als auch die Champions Hockey League.

„Santtu hat sich bei uns sehr gut integriert und übernimmt viel Verantwortung. Seine spielerischen Qualitäten und seine professionelle Haltung machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil unseres Teams. Wir sind überzeugt, dass er seine positive Entwicklung in Langnau fortsetzen wird“, sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

216
Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?

Share
Previous post SC Bern: Waltteri Merelä fällt mehrere Wochen aus

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Düsseldorfer EGTransfers

DEG-Goalie Leon Hümer soll in der Wedemark Spielpraxis erhalten

Düsseldorf. (PM DEG) Die Düsseldorfer EG besorgt ihrem Torhüter Leon Hümer wichtige...

By13. November 2025
Ravensburg TowerstarsTransfers

Jan Wieszinski bleibt bei den Towerstars

Ravensburg. (PM Towerstars) Verteidiger Jan Wieszinski, der aufgrund der Verletzungsausfälle vor der...

By13. November 2025
HC Ambri-PiottaTransfers

Michal Čajkovský in Biancoblù bis zum Saisonende

Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta gibt die Verpflichtung des slowakischen...

By12. November 2025
Selber WölfeTransfers

Geballte Erfahrung fürs Selber Wolfsrudel

Selb. (PM Wölfe) Mit Daniel Weiß stößt ein erfahrener und physisch starker...

By12. November 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten