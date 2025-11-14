Santtu Kinnunen verlängert bei den SCL Tigers bis 2026/27

Langnau. (PM SCL) Der finnische Verteidiger Santtu Kinnunen bleibt über die laufende Saison hinaus bei den SCL Tigers und hat seinen Vertrag bis zum Ende der Spielzeit 2026/27 verlängert.

Der 26-jährige offensive Verteidiger stiess im Sommer 2025 von den ZSC Lions zu den SCL Tigers und hat sich seither zu einer wichtigen Stütze im Team entwickelt. In der laufenden Saison 2025/26 erzielte Kinnunen in 23 Spielen 14 Punkte (3 Tore, 12 Assists) und gehört damit zu den produktivsten Verteidigern der National League. Mit durchschnittlich über 22 Minuten Eiszeit pro Partie nimmt er eine Schlüsselrolle ein und ist sowohl im Powerplay als auch im Boxplay regelmässig im Einsatz.

Kinnunen, der seit November 2024 zum Kreis der finnischen Nationalmannschaft gehört, zeigt mit seinem jungen Alter und seinem Entwicklungspotenzial, dass er auch künftig ein Leistungsträger im Team bleiben kann.

Vor seinem Engagement in Langnau gewann der Finne mit den ZSC Lions in der Saison 2024/25 sowohl die Schweizer Meisterschaft als auch die Champions Hockey League.

„Santtu hat sich bei uns sehr gut integriert und übernimmt viel Verantwortung. Seine spielerischen Qualitäten und seine professionelle Haltung machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil unseres Teams. Wir sind überzeugt, dass er seine positive Entwicklung in Langnau fortsetzen wird“, sagt Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers.

