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Sanierung der Freiburger Eishalle bleibt notwendig – PRO EISSPORT Südbaden e.V. kündigt weitere Information und Begleitung an

23. April 20261 Mins read60
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Eishalle in Freiburg - © by Eh.-Mag. (MK)
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Freiburg. (PM Pro Eissport Südbaden) Pro Eissport Südbaden e.V. hat die folgende Stellungnahme abgegeben, nachdem die Freiburger Eissporthalle aus der ersten Tranche keine Bewilligung erhalten hat.

Die aktuellen Bundesfördermittel aus dem Programm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ wurden nicht bewilligt – das ist enttäuschend.

Doch eines ist klar:
Die Sanierung der Freiburger Eishalle ist und bleibt zwingend notwendig. Nach Aussagen aus der Stadtpolitik bestehen bis zu drei Möglichkeiten zur wiederholten Antragsstellung innerhalb des Förderprogramms. Der aktuelle Stand ist daher kein Endpunkt, sondern ein Zwischenschritt, der nun entschlossenes politisches Handeln und die konsequente Nutzung aller weiteren Förderchancen erfordert.

Die Freiburger Eishalle ist die unverzichtbare Schlüsselinfrastruktur für den gesamten Eissport in Freiburg und ganz Südbaden. Ihr Zustand entscheidet über Ausbildung, Nachwuchsarbeit, Wettkampfbetrieb und Ehrenamt zugleich. Jede weitere Verzögerung der Sanierung verschärft das Risiko, dass der Eissport in Freiburg und ganz Südbaden (weiterhin) dauerhaft schweren
Schaden nimmt, oder perspektivisch nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Jetzt sind Politik und Entscheidungsträger klar gefordert, Verantwortung zu
übernehmen und belastbare Lösungen aufzuzeigen, die den Fortbestand dieser Infrastruktur sicherstellen.

PRO EISSPORT Südbaden e.V. wird den weiteren Prozess transparent,konstruktiv, offen und ehrlich begleiten und die Öffentlichkeit weiterhin darüber informieren, wie dringlich die Sanierung ist und welche Konsequenzen weiteres Zögern hätte.
An öffentlich gemachte Zusagen wird erinnert – deutlich und unmissverständlich:
„Ein Versprechen ist ein Versprechen.“

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