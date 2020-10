Sandro Schmid bleibt in Fribourg

Der Freiburger Stürmer und Top Scorer des vergangenen Wochenendes Sandro Schmid (20) bleibt für zwei weitere Jahre in der Saanestadt. Der Top Scorer der...

Der Freiburger Stürmer und Top Scorer des vergangenen Wochenendes Sandro Schmid (20) bleibt für zwei weitere Jahre in der Saanestadt.

Der Top Scorer der Drachen vom vergangenen Wochenende, Sandro Schmid, verlängert seinen Vertrag um zwei weitere Jahre. Der in der Nachwuchsabteilung von Fribourg-Gottéron ausgebildete Schmid setzte seine Karriere und Entwicklung in den Spielzeiten 2016 bis 2019 in Malmö bei den Redhawks fort.

In der Saison 2019-2020 kehrte Schmid nach Freiburg, wo er zum Fanionteam des Vereins stiess, zurück. In der laufenden Saison wurde der 20-jährige Angreifer zum Assistenten des Captains erkoren. Er hat bis dato 2 Tore und 1 Assist erzielt.