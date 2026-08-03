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San Joses Macklin Celebrini wird zum Großverdiener / Collin Graf unterschreibt für drei Jahre

3. August 20261 Mins read60
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Macklin Celebrini #71 of the San Jose Sharks - © Andreea Cardani/NHLI via Getty Images
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San Jose (NHL / Sharks / EM) Macklin Celebrini unterzeichnete am vergangenen Mittwoch einen Fünfjahresvertrag über 94 Millionen Dollar bei den San Jose Sharks.

Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 18,8 Millionen Dollar ist der 20-jährige Stürmer der bestbezahlte Spieler der NHL pro Saison und übertrifft damit Leo Carlsson, dem 21-jährigen Stürmer, der in den nächsten fünf Spielzeiten durchschnittlich 18 Millionen Dollar pro Saison verdient, nachdem die Anaheim Ducks am 9. Juli ein Angebot der Philadelphia Flyers angenommen hatten.

Celebrini geht in die letzte Saison seines Einstiegsvertrags, den er am 6. Juli 2024 unterzeichnete. Danach hätte er ein Free-Agent werden können. In der Saison 2025/26 stellte er mit 115 Punkten (45 Tore, 70 Assists) einen neuen Saisonrekord für die Sharks auf und absolvierte dabei alle 82 Spiele. Die IIHF ernannte ihn kürzlich zum Spieler der Saison.

„Ich freue mich riesig über die heutige Vertragsverlängerung“, sagte Celebrini. „Das Vertrauen und die Unterstützung, die mir Herr Plattner (Besitzer der Sharks), General Manager Mike Grier und das gesamte Team in den letzten beiden Saisons entgegengebracht haben, beweisen, dass wir hier etwas Besonderes aufbauen. Meine Teamkollegen und ich sind bereit, den nächsten Schritt in Richtung unseres großen Ziels zu gehen: den Stanley Cup in diese Stadt und zu ihren unglaublichen Fans zu holen. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Celebrini belegte in der NHL den vierten Platz in der Scorerwertung, den geteilten vierten Platz bei den Toren und den siebten bei den Assists.

Collin Graf bindet sich für drei Jahre an die Sharks

Collin Graf unterzeichnete am Freitag einen Dreijahresvertrag über 12,75 Millionen US-Dollar bei den San Jose Sharks. Das entspricht einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 4,25 Millionen US-Dollar.

Der 23-jährige Stürmer erzielte in der vergangenen Saison in 81 Spielen für die Sharks seine NHL-Karrierebestwerte bei Toren (21), Assists (25) und Punkten (46).

„Collin hat in der vergangenen Saison maßgeblich zur Verbesserung unseres Teams beigetragen. Er war ein effektiver Unterzahlspieler und seine Vielseitigkeit im Kader war extrem wertvoll“, sagte Sharks-Manager Mike Grier.

Seine Karriere in Zahlen

Source: Collin Graf @ Elite Prospects

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