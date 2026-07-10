Samuel Mantsch bleibt den KSW IceFighters treu

Leipzig. (PM IceFighters) Verteidiger Samuel Mantsch gehört auch in der kommenden Spielzeit dem Kader der KSW IceFighters Leipzig an.

Der in Ingolstadt ausgebildete 22-jährige Oberbayer war im vergangenen Sommer von den Stuttgart Rebels nach Leipzig gewechselt. Zuvor hatte der 1,81m große Linksschütze bei Passau in der Oberliga Süd und Wien in der Alps Hockey League unter Vertrag gestanden.

IceFighters-Geschäftsführer André Schilbach sagt über den Verteidiger: „Samuel hat sich letzte Saison nach einer gewissen Eingewöhnungszeit sehr gut ins Team integriert und im Verlaufe der Saison kontinuierlich gesteigert. Wir sehen bei ihm noch weiteres Steigerungspotenzial. Insofern ist es nur folgerichtig, auch in der bevorstehenden Saison auf ihn zu setzen. Auf seine Leistungsentwicklung in den kommenden Monaten sind wir sehr gespannt. Bemerkenswert ist zudem, dass „Sammy“ in der Spielzeit 2025/2026 die beste Plus-Minus-Statistik* aller Feldspieler unseres Teams hatte.“

(*Die Plus-Minus-Statistik gibt die Differenz von Toren und Gegentoren an, die gefallen sind, während ein Feldspieler auf dem Eis war.)

Seine Karriere in Zahlen