Samuel Erni bleibt ein weiteres Jahr bei den SCL Tigers

Langnau. (PM SCL) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit dem 33-jährigen Routinier Samuel Erni um ein weiteres Jahr bis 2025/26.

Der Verteidiger wird auch in der Saison 2025/26 für die Tigers auflaufen und damit seine mittlerweile neunte Saison im Dress der Emmentaler bestreiten. Mit seiner langjährigen Vereinstreue gehört Samuel Erni nach Pascal Berger zu den dienstältesten Spielern im Team. Sein unermüdlicher Einsatz, seine läuferischen Qualitäten und seine Rolle als verlässlicher Teamplayer machen ihn zu einem wichtigen Teil in der Mannschaft. In der laufenden Saison kommt Samuel Erni auf insgesamt 4 Skorerpunkte (1 Tor, 3 Assists) in 23 Spielen.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers: „Samuel ist ein Spieler, der sich voll mit den SCL Tigers identifiziert und auf sowie neben dem Eis eine Vorbildfunktion hat. Seine Erfahrung und seine läuferischen Fähigkeiten sind für das Team sehr wertvoll.“

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV