Home International Europa Schweiz National League SC Langnau Tigers Samuel Erni bleibt ein Tiger – zehnte Saison im Tigers-Dress
SC Langnau TigersTransfers

Samuel Erni bleibt ein Tiger – zehnte Saison im Tigers-Dress

3. Februar 20261 Mins read35
Samuel Erni - © SCL Tigers Media/PR
Langnau. (PM SCL Tigers) Die SCL Tigers verlängern den Vertrag mit Verteidiger Samuel Erni um eine weitere Saison.

Der 34-Jährige wird damit 2026/27 seine zehnte Spielzeit im Trikot der Emmentaler bestreiten.

In der laufenden Saison 2025/26 absolvierte Erni bislang 41 Spiele und verzeichnete dabei ein Tor sowie sieben Assists. Erst kürzlich, am 31. Januar 2026, bestritt er zudem sein 400. Meisterschaftsspiel für die SCL Tigers.

Pascal Müller, Leiter Sport der SCL Tigers und SCL Young Tigers, meint zur Vertragsverlängerung: „Samuel bringt als Routinier weiterhin Qualität ins Team. Seine läuferischen Fähigkeiten, sein sicheres Spiel mit der Scheibe und seine taktische Flexibilität machen ihn variabel einsetzbar.“

Samuel Erni blick auf viele gemeinsame Jahre zurück: „Ich fühle mich in der Tigers-Organisation sehr wohl und schätze die gemeinsame Arbeit innerhalb der Mannschaft, des Coaching-Teams und der sportlichen Leitung. In den vergangenen viereinhalb Jahren konnten wir gemeinsam eine gute Basis aus Kontinuität und Entwicklung schaffen. Ich freue mich darauf, diesen eingeschlagenen Weg als Teil des Teams weiterzugehen und meinen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Tigers zu leisten.“

Previous post EHC Kloten und ZSC Lions tauschen Harrison Schreiber und Joel Henry

