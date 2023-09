Samstag Abschiedsspiel fÃ¼r Petr Kukla im Wolfsbau

Artikel anhören Schönheide. (PM Wölfe) Das Heimspiel der Schönheider Wölfe gegen den EV Pegnitz am kommenden Samstag, dem 30.09.23, um 17:00 Uhr im Schönheider...

Schönheide. (PM Wölfe) Das Heimspiel der Schönheider Wölfe gegen den EV Pegnitz am kommenden Samstag, dem 30.09.23, um 17:00 Uhr im Schönheider Wolfsbau wird ein ganz besonderes, denn es ist nicht nur der letzte Test vor dem Meisterschaftsstart in die Regionalliga Ost-Saison 2023/2024, sondern es wird gleichzeitig das verdiente Abschiedsspiel für Petr Kukla.

Bis auf kleinere Unterbrechungen war Petr Kukla seit der Saison 2011/2012, also insgesamt elf Jahre, fester Bestandteil im Wölfe-Team und avancierte durch seine Persönlichkeit auf und neben dem Eis schnell zum Publikumsliebling im Wolfsbau. Der im tschechischen Sokolov geborene Angreifer absolvierte im Trikot mit der Nummer 88 insgesamt 258 Pflichtspiele für die Wölfe und bestach die vielen Jahre immer durch Konstanz und Treffsicherheit vor dem gegnerischen Gehäuse. 357 Tore und 337 Vorlagen sprechen eine deutliche Sprache, womit Petr Kukla ohne Zweifel mit zu den erfolgreichsten Spielern gehört, welche jemals in Schönheide dem Puck nachgejagt haben. Auch in der Meister-Saison 2021/2022 schaffte er es an die Spitze der Topscorer-Liste in der Regionalliga Ost. Danach nahm er für kurze Zeit die Co-Trainer-Stelle bei den Wölfen an, wechselte aber noch während der Saison 2022/2023 als hauptamtlicher Trainer zum EV Pegnitz, was die Geschichte um das Abschiedsspiel am Samstag rund macht. Die Verantwortlichen des Schönheider Wölfe e.V. möchten sich dazu noch einmal recht herzlich bei den Ice Dogs Pegnitz bedanken, dass sie zugestimmt haben, das Testspiel am Samstag unter den Bedingungen eines Abschiedsspiels auszutragen, denn nur deshalb kann Petr Kukla das Trikot mit der Nummer 88 noch ein letztes Mal überstreifen und für die Wölfe und Fans auflaufen.

Wölfe-Trainer Sven Schröder zu Petr Kukla: „Petr ist ein Spieler, der immer den Unterschied ausmachen konnte. Er war ein Garant für Vorlagen und Tore und er hat jede Menge Erfahrung. Petr war elf Jahre in Schönheide und es war für Ihn auch etwas ganz Besonderes, so lange hier zu sein, wo er mit unseren Fans im Rücken, dem Team oder dem Vorstand dann auch noch so erfolgreich in den letzten Jahren war. Ich wünsche ihm für seine Zukunft alles, alles Gute. Der Schönheider Eishockeysport hat ihm viel zu verdanken, denn was Petr auf und neben dem Eis im Senioren- und Nachwuchsbereich in und für Schönheide geleistet hat, ist schon beachtlich und anerkennenswert. Wir haben ihm zu seinen Ehren deshalb auch dieses Abschiedsspiel versprochen.“ Neben der gebührenden Verabschiedung von Petr Kukla, wird es in den Drittelpausen für die Fans noch die Gelegenheit geben, drei Original-Schläger und ein Sonder-Trikot von Petr Kukla zu ersteigern. Der Erlös aus den Versteigerungen geht an die Nachwuchsabteilung der Schönheider Wölfe.

