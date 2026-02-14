Sameli VentelÃ¤ vom EHC Freiburg fÃ¼r zwei Spiele gesperrt! – Rosenheims Stretch erhÃ¤lt Geldstrafe

Neuss. (PM DEL2) Spieler erhielt eine groÃŸe plus Spieldauerdisziplinarstrafe.

Gem. Â§ 1 (3) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Sameli VentelÃ¤ ein Ermittlungsverfahren durch die Ligagesellschaft eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 13.02.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich bei Spielzeit 27:36 im Verteidigungsdrittel des EHC Freiburg in der Ecke. Die Scheibe landete in dieser Ecke, woraufhin der Spieler #18 Laurin Braun von den Kassel Huskies zur Scheibe skatete, um sie aufzunehmen. Der Spieler #7 Sameli VentelÃ¤ vom EHC Freiburg folgte ihm und checkte den Spieler #18 Laurin Braun von hinten in die Bande. Der Spieler #18 Laurin Braun ging daraufhin zu Boden. Die Schiedsrichter sprachen nach Videobeweis eine 5-Minuten-Strafe plus Spieldauerdisziplinarstrafe gemÃ¤ÃŸ DEL-Regel 41 (Bandencheck) aus.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 41 vorliegt.

â€¢ Der Kontakt erfolgte von hinten und in gefÃ¤hrlicher NÃ¤he zur Bande

â€¢ Der Spieler #7 Sameli VentelÃ¤ nahm durch seine Aktion eine Verletzung des Gegners in Kauf

â€¢ Der Spieler #7 Sameli VentelÃ¤ wurde am 04.10.2025 (CTH) vom Disziplinarausschuss gesperrt und gilt somit als WiederholungstÃ¤ter.

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von zwei (2) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen (Tatbestand 1 Spiel Sperre – zuzÃ¼glich 1 Spiel Sperre – WiederholungstÃ¤ter vom 04.10.2025). Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 41, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

Gegen C. J. Stretch von den Starbulls Rosenheim wurde ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gem. Â§ 1 (1) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler C.J. Stretch ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Spielbericht vom 13.02.2026

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers vom 14.02.2026

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich in der 39. Spielminute nach einem Bully im Drittel der Lausitzer FÃ¼chse. Nach einem verlorenen Bully des Spielers #12 C.J. Stretch von den Starbulls Rosenheim, fÃ¼hrte der Spieler eine bewusste Bewegung mit seinem SchlÃ¤ger aus und traf dabei den Linienschiedsrichter Jonas Reinold hinten am Bein.

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel ist der Disziplinarausschuss der Auffassung, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 40.1 vorliegt. Der Kontakt wurde allerdings mit geringer Intension ausgefÃ¼hrt und deshalb nimmt der Disziplinarausschuss Abstand von einer Spielsperre und belegt den Spieler nur mit einer Geldstrafe.

Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 40.1, den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24, 27 der Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

