Sameli VentelÃ¤ vom EHC Freiburg fÃ¼r drei Spiele gesperrt

Neuss. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (1) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Sameli VentelÃ¤ ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:

â€¢ Antrag zur Einleitung nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren vom 04.10.2025

â€¢ Videoaufzeichnung

â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers Sameli VentelÃ¤

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Situation ereignete sich in der 57. Spielminute bei einer 5-gegen-3 Ãœberzahlsituation fÃ¼r Kaufbeuren. Nachdem der Spieler Sameli VentelÃ¤ die Scheibe aus dem Drittel klÃ¤ren konnte, checkte der Spieler Nikolaus Heigl seinen Gegenspieler Sameli VentelÃ¤. Daraufhin crosscheckte VentelÃ¤ seinen Gegenspieler Nikolaus Heigl gegen den Kopf- und Nackenbereich.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 48 vorliegt.

â€¢ Der Spieler der #7 Sameli VentelÃ¤ nimmt rÃ¼cksichtslos eine Verletzung seines Gegners in Kauf

â€¢ Der Kopf- und Nackenbereich ist der Haupttrefferpunkt des Checks

â€¢ Der Spieler #15 Nikolaus Heigl befand sich in einer schutzlosen Position

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von drei (3) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 48 den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24 ff Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

