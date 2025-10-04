Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos â€“ DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Freiburg

Sameli VentelÃ¤ vom EHC Freiburg fÃ¼r drei Spiele gesperrt

NachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet nach Ansicht der Bilder

4. Oktober 20251 Mins read85
Sameli VentelÃ¤ - Â© Sportfoto-Sale (DR)
Neuss. (PM DEL2) Gem. Â§ 1 (1) ff. Disziplinarordnung ist gegen den Spieler Sameli VentelÃ¤ ein nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

Es lagen als Beweismittel vor:
â€¢ Antrag zur Einleitung nachtrÃ¤gliches Ermittlungsverfahren vom 04.10.2025
â€¢ Videoaufzeichnung
â€¢ Stellungnahme des Lizenzspielers Sameli VentelÃ¤

Nach WÃ¼rdigung der Beweismittel stellt sich der Sachverhalt wie folgt dar:
Die Situation ereignete sich in der 57. Spielminute bei einer 5-gegen-3 Ãœberzahlsituation fÃ¼r Kaufbeuren. Nachdem der Spieler Sameli VentelÃ¤ die Scheibe aus dem Drittel klÃ¤ren konnte, checkte der Spieler Nikolaus Heigl seinen Gegenspieler Sameli VentelÃ¤. Daraufhin crosscheckte VentelÃ¤ seinen Gegenspieler Nikolaus Heigl gegen den Kopf- und Nackenbereich.

Der Disziplinarausschuss ist der Ansicht, dass hier ein VerstoÃŸ gegen DEL-Regel 48 vorliegt.
â€¢ Der Spieler der #7 Sameli VentelÃ¤ nimmt rÃ¼cksichtslos eine Verletzung seines Gegners in Kauf
â€¢ Der Kopf- und Nackenbereich ist der Haupttrefferpunkt des Checks
â€¢ Der Spieler #15 Nikolaus Heigl befand sich in einer schutzlosen Position

Der Disziplinarausschuss hÃ¤lt deshalb vorliegend eine Sperre von drei (3) Spielen in Verbindung mit einer Geldstrafe fÃ¼r angemessen. Diese Entscheidung beruht auf der DEL-Regel 48 den Â§Â§ 1, 4, 11, 16, 24 ff Disziplinarordnung sowie Â§ 5 Spieler-Lizenzvertrag.

72
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den MÃ¤nnern?

