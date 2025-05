Sam Harvey geht in seine vierte Saison im weiÃŸ-roten Trikot

Bozen. (PM HCB) Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass eine Einigung über die Vertragsverlängerung mit dem kanadischen Torhüter Sam Harvey für die Saison 2025/26 erzielt wurde.

Der 27-Jährige wird – abgesehen von einem kurzen Intermezzo in Finnland – seine vierte Saison in Folge im weiß-roten Trikot bestreiten und wird damit zum ausländischen Torhüter mit den meisten aufeinanderfolgenden Spielzeiten in Bozen aller Zeiten. Der letzte Torhüter, der mehr als drei aufeinanderfolgende Saisons als Starting Goalie absolvierte, war Mike Rosati zwischen 1990 und 1996.

Im vergangenen Jahr war Harvey der beste Torhüter der Regular Season in der ICEHL, mit einer Fangquote von 92,4% in 37 Spielen — die höchste seit seiner Zeit in Bozen und zugleich die beste seiner bisherigen Profikarriere. Außerdem stellte er mit sieben Shutouts den Vereinsrekord von Leland Irving aus der Saison 2019/20 ein. In den Playoffs war der „Québécois“ der drittbeste Torhüter mit einer Fangquote von 92,7%. In 122 Einsätzen im weiß-roten Trikot seit 2022 hat Harvey 89 Siege und 33 Niederlagen verzeichnet.

Für die Foxes ist dies eine wichtige Bestätigung, die die Leistungen eines der besten Goalies der letzten Jahre in der ICE Hockey League sichert. „Hier fühle ich mich zu Hause“, erklärt Harvey. „Meine Familie und ich lieben Bozen und wir sind glücklich, hier leben zu dürfen: Es gibt alles, was wir uns wünschen könnten – wunderschöne Orte, wunderbare Menschen, eine hohe Lebensqualität und vor allem großartiges Hockey. Ich bin bereit für eine weitere Saison mit demselben Ziel vor Augen. Ich weiß, dass Bozen ein bedeutender Eishockey-Standort ist und kenne die Erwartungen – das motiviert mich, mein Bestes zu geben. Man spürt es im Umfeld, bei den Fans – ich habe nie etwas Vergleichbares in irgendeinem Team erlebt, bei dem ich gespielt habe. Hier ist die Unterstützung der Fans etwas ganz Besonderes, eine Herzensangelegenheit. Wir spüren das auf dem Eis und außerhalb, deshalb ist es etwas Besonderes, dieses Trikot zu tragen. Ich kann es kaum erwarten, wieder loszulegen — es wird eine anspruchsvolle Saison auf mehreren Ebenen, aber ich bin sicher, wir werden einen qualitativ starken Kader haben, um sie bestmöglich zu bestreiten.“

Karriere

Harvey machte sich in der QMJHL (Quebec Major Junior Hockey League) einen Namen, wo er für die Rouyn-Noranda Huskies spielte und zweimal die Meisterschaft sowie den CHL Memorial Cup gewann, mit Fangquoten von bis zu 94,6%. Nach einem Jahr im USports-Team der University of New Brunswick, wo er ins All-Rookie Team gewählt wurde (91,2% in der Hauptrunde und 94,6% in den Playoffs, bei insgesamt 18 Siegen und 3 Niederlagen), wurde die Organisation der San Jose Sharks auf ihn aufmerksam. Er wechselte zum Farmteam San Jose Barracuda in die AHL, wo er seine ersten sieben Einsätze in der zweithöchsten nordamerikanischen Liga verzeichnete (90,4%, 2 Siege, 4 Niederlagen, 2 Overtime-Niederlagen). In der darauffolgenden Saison spielte er weitere sieben Partien für die Barracuda, verbrachte aber den Großteil der Saison als Stammtorhüter bei den Fort Wayne Komets in der ECHL: Insgesamt absolvierte er 41 Spiele (91,6% in der Hauptrunde, 91,3% in den Playoffs) und erzielte dabei 26 Siege, 11 Niederlagen und 4 Overtime-Niederlagen. Anschließend wechselte er nach Europa zu Bozen, wo er in seiner ersten Saison bis ins siebte Finalspiel kam. Daraufhin zeigte auch Finnland Interesse, und er wurde von Lukko Rauma verpflichtet. Nach vier Monaten zwischen der Liiga und der Champions Hockey League kehrte er zurück zu den Foxes, um die Saison 2023/24 und die darauffolgende Spielzeit zu beenden.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV