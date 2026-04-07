Salzburgs Verteidigung baut auf Erfahrung

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg darf sich auch in der Saison 2026/27 auf die Dienste von Dennis Robertson und Nash Nienhuis freuen.

Beide Verteidiger – Robertson mit Vertragsverlängerung, Nienhuis mit laufendem Vertrag – sollen auch in der kommenden Saison tragende Rollen im Salzburger Abwehrbollwerk spielen.

Salzburgs Dauerbrenner Dennis Robertson

Vor vier Jahren kam Dennis Robertson aus Pardubice nach Salzburg und brachte zu diesem Zeitpunkt schon eine zweijährige ICE-Erfahrung aus Bozen mit. Bei den Red Bulls wurde der Verteidiger schnell zu einer verlässlichen Größe in der Defensive und feierte mit den Salzburgern drei Meistertitel in Folge. Der 34-jährige Kanadier gehört auch zu den beständigsten Verteidigern der Mannschaft. In den letzten zwei Saisonen hat Robertson lediglich jeweils vier Spiele verpasst.

Gemessen an Scorerpunkten hat Robertson in der Saison 2025/26 mit 32 Punkten (6 Tore, 26 Assists) zugleich die beste Saison seiner Profikarriere gespielt. Die nächste Saison ist die fünfte Spielzeit mit den Red Bulls.

Nash Nienhuis hat sich als Profi etabliert

Vor zwei Jahren kam Nash Nienhuis aus der amerikanischen College-Liga NCAA von der Michigan State University zu den Red Bulls und startete damit seine Profikarriere. Der kompakte Verteidiger hat sich schnell an die europäische Eisfläche gewöhnt und nutzt den für ihn entstandenen größeren Raum im Vergleich zum amerikanischen Eis, um auch seine Offensiv-Skills auszuspielen. Nienhuis hat sich im Team der Red Bulls etabliert und mit insgesamt 22 Scorerpunkten trotz vier weniger absolvierter Spiele einen Punkt mehr als in der Vorsaison erzielt.

Nienhuis, der mit den Red Bulls einmal Champion der win2day ICE Hockey League wurde, ist mit seiner österreichisch-kanadisch-amerikanischen Staatsbürgerschaft auch ein Kandidat für das österreichische Nationalteam, kann diese Aufgabe in der laufenden Saison aber aus familiären Gründen nicht wahrnehmen.

Die Red Bulls bedanken sich bei beiden Spielern für ihren Einsatz und die gezeigten Leistungen in der vergangenen Saison und freuen sich auf die nächste gemeinsame Spielzeit.