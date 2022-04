Salzburgs KapitÃ¤n Thomas Raffl: â€žIch bin so stolz auf die Truppeâ€œ – Erste Personalentscheidungen getroffen

Salzburg. (PM Red Bulls) Mit dem gestrigen vierten Sieg im vierten Finalspiel der win2day ICE Hockey League in Székesfehérvár hat der EC Red Bull...

Salzburg. (PM Red Bulls) Mit dem gestrigen vierten Sieg im vierten Finalspiel der win2day ICE Hockey League in Székesfehérvár hat der EC Red Bull Salzburg den Titelgewinn perfekt gemacht und den Pokal, die Karl-Nedwed-Trophy, nach sechs Jahren wieder nach Salzburg geholt.

Die Red Bulls haben dabei eine nahezu perfekte Saison gespielt; seit dem 12. Dezember 2021 an der Tabellenspitze, haben sie sich als Grunddurchgangssieger für die Champions Hockey League 2022/23 qualifiziert und sich schließlich mit einem Triple-Sweep, also in der minimal erforderlichen Anzahl von 12 Siegen in 12 Playoff-Spielen, zum siebenten Mal zum Champion der ICE Hockey League gekürt. Zugleich wurden sie damit zum neunten Mal österreichischer Meister.

Die Meisterfeier der Red Bulls findet am Donnerstag, 14. April, in der Salzburger Eisarena statt. Veranstaltungsbeginn ist um 17:00 Uhr. Aufgrund der aktuellen Verordnung muss für die Veranstaltung ein 3G-Nachweis (geimpft, getestet oder genesen) erbracht werden, womit aber die Maskenpflicht entfällt.

Kapitän Thomas Raffl: „Ich bin so stolz auf die Truppe, was wir von Saisonbeginn an geschafft haben. Wir sind als Einheit zusammengewachsen und haben gezeigt, dass wir immer einen Weg finden. Es war einfach von oben bis unten alles perfekt und ich bin einfach nur stolz, dass ich in so einer Saison dabei sein durfte.“

Red Bulls treffen erste Personalentscheidungen

Die sportliche Leitung des EC Red Bull Salzburg hat zwei Tage nach dem letzten Finalspiel erste Personalentscheidungen getroffen. Einen bestehenden Vertrag mit dem frisch gebackenen Champion der win2day ICE Hockey League haben Dominique Heinrich, Philipp Wimmer, Florian Baltram, Mario Huber, Paul Huber, Ty Loney, Oskar Maier, Benjamin Nissner, Aljaž Predan, Peter Schneider, Lucas Thaler, Ali Wukovits und Luca Auer.

Ihre Zusammenarbeit mit den Red Bulls verlängert haben Atte Tolvanen, Lukas Schreier, Tim Harnisch und Thomas Raffl. Auch das Trainerteam mit Head Coach Matt McIlvane, den Assistant Coaches Daniel Petersson und Ben Cooper sowie Goalie Coach Markus Kerschbaumer setzt seine Arbeit bei den Red Bulls fort.

Florian Bugl, Kilian Zündel, Jakub Borzecki und Danjo Leonhardt werden die Organisation der Red Bulls verlassen und sich zukünftig neuen Aufgaben widmen. Auch Layne Viveiros, der die komplette letzte Saison an seiner schweren Verletzung laboriert hat und in der Red Bull Eishockey Akademie aufgebaut wurde, wird die Red Bulls verlassen und sich neu orientieren. Brian Lebler, der für die Playoffs von den Steinbach Black Wings Linz nach Salzburg wechselte, wird wieder nach Linz zurückkehren und dort seinen laufenden Vertrag erfüllen.

Mit allen anderen Spielern laufen im Moment noch die Gespräche über eine mögliche weitere Zusammenarbeit. Damit stehen aktuell 17 Spieler im Kader des EC Red Bull Salzburg.

Die Red Bulls bedanken sich ausdrücklich bei allen Spielern der Saison 2021/22 für ihren Einsatz und für die gezeigten Leistungen. Allen Profis, die zukünftig nicht mehr für die Red Bulls spielen, wünscht der Club sportlich wie privat viel Glück und viel Erfolg.

Der aktuelle Kader der Red Bulls für die Saison 2022/23

Tor

Atte Tolvanen (FIN)

Verteidigung

Dominique Heinrich (AUT)

Lukas Schreier (AUT)

Philipp Wimmer (AUT)

Sturm

Luca Auer (AUT)

Florian Baltram (AUT)

Tim Harnisch (AUT)

Mario Huber (AUT)

Paul Huber (AUT)

Ty Loney (USA)

Oskar Maier (AUT)

Benjamin Nissner (AUT)

Aljaž Predan (SLO)

Thomas Raffl (AUT)

Peter Schneider (AUT)

Lucas Thaler (AUT)

Ali Wukovits (AUT)