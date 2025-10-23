Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home International Europa win2 day Ice Hockey League EC Red Bull Salzburg Salzburger Vorfreude auf erstes Spiel gegen Liga-Neuling Budapest
EC Red Bull SalzburgFTC Telekom Budapest

Salzburger Vorfreude auf erstes Spiel gegen Liga-Neuling Budapest

Red Bulls wollen im ersten Vergleich zuhause mit einem Sieg vorlegen

23. Oktober 20252 Mins read32
Share
© EC Red Bull Salzburg Media
Share

Salzburg. (PM Red Bulls) Morgen, Freitag, gastiert der FTC-Telekom Budapest in der win2day ICE Hockey League zum ersten Mal in der Eisarena Salzburg und trifft auf den amtierenden Champion EC Red Bull Salzburg (19:15 Uhr, Ladies Night, Sporteurope.tv).

Die Red Bulls erwarten das erste Duell mit dem Liga-Neuling mit Spannung und wollen in ihrer Heimhalle unterstützt von den heimischen Fans von Beginn an Stärke zeigen.

Ausgangslage

Nach einem wahren Mammut-Programm mit zuletzt acht Spielen in 17 Tagen haben die Red Bulls zu Wochenbeginn mit zwei freien Tagen wieder Kräfte gesammelt und sind bereit für FTC-Telekom Budapest. Die Mannschaft ist den Salzburgern bis jetzt nur aus Videoanalysen bekannt und so konzentrieren sie sich vorrangig auf ihr eigenes Spiel, um schnell in die Erfolgsspur zurückzufinden. In den letzten acht Spielen konnten sie nur dreimal gewinnen – zwei Niederlagen standen aber erst nach Overtime fest – und haderten dabei mit der Chancenverwertung.

Bei der Vorbereitung auf den neuen Liga-Teilnehmer haben sie genau hingeschaut, denn die Ungarn haben sich auf der neuen Bühne recht schnell zurechtgefunden und zuletzt mit drei Siegen (gegen Graz, Feldkirch und Linz) aus vier Spielen kräftig gepunktet. Macht im Zwischenklassement den 8. Platz mit 16 Punkten bei einem Spiel weniger als die Red Bulls, die mit 21 Punkten den 5. Platz einnehmen.

Skandinavisch geprägtes Eishockey

Mit Timo Saarikoski steht in Budapest ein finnischer Head Coach auf der Trainerbank. Der 56-Jährige kam im Sommer aus der DEL2 vom EHC Freiburg an die Donau und hat als Assistant Coach auch schon einen slowakischen Meistertitel mit dem HC Kosice (2022/23) in seiner Vita stehen. Das Team vereint junge wie auch ältere Spieler und liegt beim Durchschnittsalter genau in der Mitte der Liga. Auch die Imports – 17 Ungarn werden von fünf Finnen und je drei Schweden und Kanadiern verstärkt – kommen aus allen Altersschichten. Die aktuell besten Punktesammler sind Jussi Tammala (FIN/11) sowie Brady Shaw (CAN/11), Tyler Coulter (CAN/9) und István Sofron (HUN/7), die allesamt schon ICE League-Erfahrung haben. | Mehr Info

Devante Stephens länger out

Vom Verletzungspech bleiben die Red Bulls weiterhin nicht verschont. Verteidiger Devante Stephens, der beim letzten Spiel in Ljubljana verletzt ausschied (Unterkörper), wird mehrere Wochen fehlen. Dazu kommen die schon länger rekonvaleszenten Ali Wukovits, Peter Hochkofler und Philipp Wimmer. Einen Lichtblick gibt es dennoch: Verteidiger Lukas Hörl gibt morgen gegen Budapest nach dreiwöchiger Pause sein Comeback und auch Michael Raffl ist wieder fit.

Statement Peter Schneider „Es ist immer wieder aufregend, gegen eine neue Mannschaft zu spielen. Wir haben sie teilweise schon analysiert und sind gewarnt. Generell gibt es in der Liga keine Mannschaft, die man auf die leichte Schulter nehmen kann. Wir werden voll konzentriert in die Partie gehen und arbeiten weiter daran, unsere Chancen besser zu nutzen.“

win2day ICE Hockey League
EC Red Bull Salzburg – FTC-Telekom Budapest
Fr, 24.10.2025 | Eisarena Salzburg, 19:15 Uhr
Sporteurope.tv | Ladies Night

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

584
Wer gewinnt den Deutschland Cup bei den Männern?

Share
Previous post Zurück in die Erfolgsspur: Eispiraten treffen auf Weiden und Ravensburg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
EC Red Bull SalzburgHC TWK Innsbruck "Die Haie"

Red Bulls mit spätem, aber hoch verdienten Heimsieg gegen Innsbruck

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel...

By20. Oktober 2025
EC Red Bull SalzburgHK SZ Olimpija

Red Bulls holen in Ljubljana einen Punkt

Ljubljana. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich im...

By17. Oktober 2025
EHC Black Wings LinzFTC Telekom Budapest

Black Wings verpassen in Budapest Aufholjagd

Linz. (PM Black Wings) Die Steinbach Black Wings müssen weiterhin auf ihren...

By17. Oktober 2025
! +EC Red Bull SalzburgEisbären Berlin

Red Bulls schießen sich mit Heimsieg gegen Berlin in die CHL-Playoffs

Salzburg. (PM Red Bulls / PM Eisbären) Der EC Red Bull Salzburg...

By16. Oktober 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten