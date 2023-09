Salzburger Befreiungsschlag in der Champions Hockey League

Artikel anhören Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der Champions Hockey League gegen die Stavanger Oilers mit 5:2...

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann das Heimspiel der Champions Hockey League gegen die Stavanger Oilers mit 5:2 (0:0, 4:0, 1:2) und holte damit die ersten drei CHL-Punkte.

In der Tabelle der Regular Season klettern die Salzburger damit im Zwischenklassement auf den 16. Rang und sind zurück im Kampf um einen Playoff-Platz.

Ganz starke Anfangsphase der Red Bulls. Die Hausherren drehten sofort auf, ließen die Gäste in den ersten fünf Minuten nicht aus der Defensivzone und zeigten erste gefährliche Torannäherungen. Danach öffneten die Norweger das Spiel, in dem weiterhin die Red Bulls den Ton angaben, vor dem Tor aber noch zu wenig zwingend waren. Troy Bourke hatte die beste Chance (19.) bei freier Schussbahn aus dem halbhohen Slot. Salzburgs Torhüter David Kickert musste sich bei zwei, drei richtig guten Gästemöglichkeiten allerdings auch ordentlich strecken. Das erste Drittel endete noch torlos, aber die Red Bulls hatten bis dahin ein sehr gutes Spiel gemacht.

Nur 20 Sekunden nach Wiederbeginn stellte sich auch der Torerfolg ein (21.). Die Scheibe sprang nach einem Thomas Raffl-Schuss vom Rebound über Peter Schneiders Schlittschuh ins Netz, Stavangers Goalie Henrik Holm war das erste Mal geschlagen. Bald darauf erhöhten Paul Huber aus spitzem Winkel nach schönem langen Zuspiel von Philipp Wimmer (26.) und Chay Genoway, der nach Konter mit Hilfe eines norwegischen Verteidigers scorte (28.), zur 3:0-Führung. Den Schlusspunkt in diesem Drittel, in dem die Gäste nur selten gefährlich vor David Kickert auftauchten, setzte Troy Bourke (40.), der neun Sekunden vor der Pause im Powerplay aufs 4:0 stellte.

Mit zwei Strafen brachten sich die Red Bulls zu Beginn des Schlussdrittels selbst in Bedrängnis und mussten bei 3:5-Unterzahl (44.) und in einfacher Unterzahl (44.) zwei frühe Gegentore einstecken. Damit war das Spiel wieder offen, beide Seiten erhöhten noch einmal das Tempo und kamen jetzt abwechselnd zu guten Möglichkeiten. David Kickert packte einige Saves aus und entschärfte u.a. den Schuss von Nick Dineen nach Alleingang (54.), kurz davor hatte Troy Bourke eine Top-Chance aus kurzer Distanz. Nach einer spannenden Schlussphase aber machte Thomas Raffl mit dem Empty-Net-Treffer (59.) den Deckel drauf und fixierte den 5:2-Endstand für die Red Bulls, die verdient den ersten CHL-Sieg feierten und sich in der Tabelle auf Rang 16 verbesserten.

Stürmer Paul Huber „Es ist ein super Gefühl, nach den letzten Niederlagen wieder zu gewinnen. Wir haben unser System heute noch besser umgesetzt und im zweiten Drittel sind endlich auch die Tore reingegangen. Fürs Playoff ist nun wieder alles möglich.“

Champions Hockey League

EC Red Bull Salzburg – Stavanger Oilers 5:2 (0:0, 4:0, 1:2)

Tore:

1:0 | 20:20 | Peter Schneider

2:0 | 25:32 | Paul Huber

3:0 | 27:17 | Chay Genoway

4:0 | 39:51 | Troy Bourke | PP

4:1 | 43:00 | Dan Kissel | PP2

4:2 | 43:17 | Anders Henriksen | PP

5:2 | 58:35 | Thomas Raffl | EN

Zuschauer: 1.192

