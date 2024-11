Salzburg war eine Reise wert â€“ 4:3-Sieg bei den Jungbullen

Salzburg. (PM Buam) Für die Rittner Buam SkyAlps ist die „Englische Woche“ mit insgesamt drei Meisterschaftsspielen in der Alps Hockey League am Sonntag mit...

Salzburg. (PM Buam) Für die Rittner Buam SkyAlps ist die „Englische Woche“ mit insgesamt drei Meisterschaftsspielen in der Alps Hockey League am Sonntag mit einem 4:3-Auswärtserfolg gegen die Red Bull Juniors aus Salzburg zu Ende gegangen.

Exakt einen Monat nach der 1:2-Heimpleite in Klobenstein standen die Rittner Buam SkyAlps den jungen Salzburgern neuerlich gegenüber. Die Blau-Roten starteten konzentriert ins Match, gingen in der 8. Minute mit Manuel Öhler in Führung und blieben auch danach am Drücker. Das 2:0 durch Szypula, der einen Pass gekonnt annahm, zwei Schritte auf das Tor zumachte und einnetzte, folgte in der 17. Minute. Danach ereignete sich eine vogelwilde Schlussphase mit drei Toren in 69 Sekunden. Zunächst verkürzte Sandholzer nach einem Getümmel vor Furlongs Kasten (18.51), ehe Alan Lobis nur 24 Sekunden später den Zwei-Tore-Vorsprung der Südtiroler wiederherstellte. Doch das war noch nicht alles, denn wieder nur 30 Sekunden später traf Kogler zum zweiten Mal für die Mozartstädter.

Im Mitteldrittel gelang den Hausherren der Ausgleich. Nach einem Rittner Fehler im Aufbau bediente Wurzer Krening mustergütig, der im Slot keine Mühe hatte Furlong zu überwinden (28.24). Als Gesson in die Kühlbox musste (35.) kamen die Rittner Buam SkyAlps im Powerplay zu zahlreichen Schussmöglichkeiten, doch Ankirchner überstand die Unterzahlsituation ohne einen weiteren Treffer hinnehmen zu müssen. Das Schuss-Verhältnis sprach im zweiten Spielabschnitt mit 20:7 Abschlüssen eindeutig für Ritten, doch Tor glückte dem Team von Jamie Russell auch in den verbleibenden Minuten keines.

Die Gäste schalteten im Schlussdrittel einen Gang höher. Nach bereits einer Minute zogen die jungen Salzburger eine Strafe und dieses Mal nutzte der Liga-Champion den Vorteil. Nach einem Spinell-Schuss stand Alan Lobis goldrichtig und netzte aus spitzem Winkel ein. Danach hatten die Rittner Buam SkyAlps noch einige gute Chancen, um das Ergebnis weiter nach oben zu schrauben – es blieb jedoch beim knappen 4:3-Auswärtserfolg. In der kommenden Woche ruht der Liga-Betrieb. Eine Pause, die den Rittner Cracks nach intensiven Wochen mit Doppelbelastung (Continental Cup) gelegen kommen dürfte.

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps 3:4 (2:3, 1:0, 0:1)

Tore: 0:1 Manuel Öhler (7.59), 0:2 Ethan Szypula (16.41), 1:2 Sandholzer (18.51), 1:3 Alan Lobis (19.15), 2:3 Kogler (19.45), 3:3 Krening (28.24), 3:4 Alan Lobis (42.21/PP)

