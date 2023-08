Salzburg startet beim Red Bulls Salute gegen Helsinki ins Turnier – MÃ¼nchen trifft auf die ZSC Lions

Artikel anhören Salzburg. (PM ECRBS) Es ist angerichtet: Am kommenden Wochenende, von 26. bis 27. August, steigt in Zell am See das internationale Einladungsturnier...

Artikel anhören Artikel anhören

Salzburg. (PM ECRBS) Es ist angerichtet: Am kommenden Wochenende, von 26. bis 27. August, steigt in Zell am See das internationale Einladungsturnier Red Bulls Salute und verspricht den Fans erneut für zwei Tage einen Eishockey-Event der Extraklasse.

Zwei Turniertage, vier Spiele, mit dem EC Red Bull Salzburg und EHC Red Bull München die Meister der win2day ICE Hockey League bzw. der PENNY DEL sowie mit den europäischen Spitzenteams ZSC Lions und IFK Helsinki ein erlesenes Teilnehmerfeld und das Ganze in der Zeller KE-KELIT Arena, die sich in der AHL des besten Eishockeypublikums der Liga erfreut. Es ist alles angerichtet für das Turnier, das auch von insgesamt 18 aktuellen WM-Spielern beehrt wird, und auch bei den Teams steigt schon die Spannung vor den am Samstag beginnenden Halbfinalspielen (siehe Spielplan unten).

Für die beiden Trainer der Red Bull-Clubs aus Salzburg und München, Oliver David und Toni Söderholm, ist es die zweite persönliche Begegnung, nachdem beide Trainer schon beim U23-Camp der Red Bulls im Juli in der Red Bull Eishockey Akademie zusammengearbeitet haben. Und beide setzen große Erwartungen in das Turnier.

Oliver David, Head Coach EC Red Bull Salzburg: „Wir freuen uns auf das Turnier in Zell am See. Einmal etwas Neues zu sehen und kennenzulernen und gleichzeitig in den Hockey-Modus zurückzukehren mit den Reisen und allem, was dazu gehört. Wenn wir am Samstag gegen Helsinki spielen, erwarte ich ein sehr strukturiertes Team, dass v.a. in der Verteidigung schwer zu knacken sein wird. Das ist ja quasi ein Markenzeichen finnischer Teams. Das müssen wir mit einer starken Offensive lösen, allerdings ohne die eigene Abwehr zu vernachlässigen. Die Finnen sind sicher in der Lage, das Turnier zu gewinnen und auf das werden wir uns einstellen. Da ist noch kein Gedanke an Sonntag, wir haben nur den einzelnen Spieltag im Visier.“

Toni Söderholm, Head Coach Red Bull München: „Das Turnier ist mit Zürich und Helsinki neben den Red Bull-Clubs sehr stark besetzt. Einen besseres Turnier vor dem Saisonstart kann man sich nicht vorstellen, zumal auch der Austragungsort mit Zell am See eine tolle Location bietet. Besonders freue ich mich auf IFK Helsinki, wo ich selbst zehn Jahre gespielt habe. Head Coach Ville Peltonen ist ein guter Freund von mir, und auch bei den Spielern und im weiteren Umfeld des Clubs habe ich noch viele Freunde. Und natürlich wäre auch ein Duell mit Salzburg etwas Besonderes.“

Beim Red Bulls Salute wäre es für beide Red Bull-Clubs bei der siebenten gemeinsamen Teilnahme die erste direkte Begegnung. Wie auch für die beiden neuen Head Coaches, die sich aber schon in der Schweiz in der letzten Saison auf der Trainerbank ihrer früheren Clubs gegenübergestanden haben.

Red Bulls Salute 2023 | Zell am See

Sa, 26.08.23

Halbfinale 1: EC Red Bull Salzburg – Helsinki IFK | 17:00 Uhr

Halbfinale 2: Red Bull München – ZSC Lions | 20:30 Uhr

So, 27.08.23

Spiel um 3. Platz: Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2 | 15:00 Uhr

Finale: Sieger HF 1 – Sieger HF 2 | 19:00 Uhr

Alle Infos zum Turnier: Presse-Information

Website Red Bulls Salute

4260 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten