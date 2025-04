Salzburg setzt weiter auf bewÃ¤hrtes TorhÃ¼tergespann

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich, auch weiterhin mit dem Torhütergespann Atte Tolvanen und David Kickert zusammenarbeiten zu können.

Für Tolvanen geht es in die fünfte, für Kickert in die vierte Saison mit dem amtierenden win2day ICE Hockey League-Champion.

Atte Tolvanen bleibt den Red Bulls treu

Der 30-jährige Finne hat die Kooperation mit dem Titelverteidiger der win2day ICE Hockey League verlängert und geht in Salzburg in seine fünfte Saison.

Das Wirken von Atte Tolvanen beim EC Red Bull Salzburg ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Seit der Finne in Salzburg zwischen den Stangen steht – er debütierte mit den Red Bulls am 2. Oktober 2021 –, hat er am Ende einer jeden Saison den Meisterpokal in Händen gehalten. Vier Jahre, vier Champions-Titel, an denen er einen unschätzbaren Anteil hat. Dazu kamen persönliche Auszeichnungen und viele Bestmarken.

Bereits zum dritten Mal – und damit so oft wie kein anderer in der ICE Hockey League – wurde Tolvanen in der jüngsten Saison mit dem MVP der Playoffs (wertvollster Spieler) ausgezeichnet. Mit seiner starken Performance im Tor legte er die Basis zu den späteren Erfolgen und war seinem Team nicht nur im Grunddurchgang, sondern v.a. auch in den Playoffs erneut ein sicherer Rückhalt. Die Fangquote von 95,8% in der Post Season sind ein internationaler Spitzenwert. Mit nur 1,23 Gegentoren im Schnitt bekam er auch die wenigsten Gegentore aller Goalies in den Playoffs.

Seit Dezember 2024 besitzt der Torhüter die finnisch-österreichische Doppelstaatsbürgerschaft und stellt sich damit auch in die Dienste des österreichischen Nationalteams. Im Mai wird der Goalie in Schweden seine erste Weltmeisterschaft mit dem österreichischen Adler auf der Brust bestreiten.

David Kickert bleibt starker zweiter Mann im Salzburger Torhütergespann

Für Torhüter David Kickert, der noch einen laufenden Vertrag hat, ist es die vierte Spielzeit mit dem amtierenden ICE Hockey League-Champion.

David Kickert hat in der abgelaufenen Saison in 16 Grunddurchgangsspielen mit den Red Bulls neuerlich gezeigt, dass er das Salzburger Torhütergespann mit Atte Tolvanen perfekt komplettiert. Bei seinen Einsätzen punktet er mit seiner mittlerweile 12-jährigen Erfahrung in der pan-europäischen Liga und gibt seinen Vorderleuten mit seiner Ruhe und Routine im Tor Sicherheit. Auch in der CHL stand der gebürtige Korneuburger in drei Partien seinen Mann (Fangquote 93,6%!) und hat damit seinen Anteil an der Erfolgen der Red Bulls in der jüngsten Meistersaison.

Kickert will sich darüber hinaus auch wieder im österreichischen Nationalteam, wo er seit vielen Jahren zum unverzichtbaren Stammpersonal zählt, die Sporen verdienen. Die starken Auftritte von der letzten Weltmeisterschaft in Tschechien – etwa der 3:2-Erfolg gegen Finnland mit Kickert im Tor – sind unvergessen. Somit kann der Österreicher nun sowohl bei den Red Bulls als auch im österreichischen Nationalteam gemeinsam mit dem Neo-Österreicher Atte Tolvanen das Rückgrat in der Defensive bilden.

Der EC Red Bull Salzburg bedankt sich bei beiden Torhütern für die gezeigten Leistungen in der abgelaufenen Saison und freut sich auf die weitere gemeinsame Zeit.

