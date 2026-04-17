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Salzburg: Mit Florian Baltram und Ali Wukovits in die nächste Saison

Die beiden Stürmer bringen viel Erfahrung ins Team der Red Bulls

17. April 20261 Mins read55
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Florian Baltram (EC RBS). - © GEPA pictures/ Gintare Karpaviciute
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Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg freut sich, in der kommenden Saison weiterhin auf die Erfahrung und Einsatzbereitschaft zweier langjähriger Stürmer zählen zu können.

Der Vertrag mit Florian Baltram wurde verlängert, Ali Wukovits hat noch ein bestehendes Arbeitspapier.

Salzburgs Dauerbrenner Florian Baltram

Florian Baltram – erst vor knapp drei Wochen ist er 29 Jahre alt geworden – hat seine gesamte Profikarriere in Salzburg verbracht und sich dabei als wichtige Stütze im Mannschaftsgefüge der Red Bulls etabliert. In der letzten Saison hat der Stürmer seine konstant gute Performance neuerlich bestätigt und mit 23 Scorerpunkten im Grunddurchgang das zweitbeste Ergebnis seiner Karriere erzielt.

Baltram gehört zu den längst dienenden Spielern der Red Bulls. 2015 wechselte der als Center oder Flügel einsetzbare Stürmer aus der WHL nach Salzburg, hat in den zurückliegenden elf Jahren mit dem Profiteam der Red Bulls in 536 Spielen 66 Tore und 133 Vorlagen erzielt und mit dem Rekordmeister der ICE Hockey League fünf Titel geholt. Mit elf Saisonen in Salzburg ist Baltram nach Thomas Raffl (15 Saisonen) gemeinsam mit Peter Hochkofler der aktuell am längsten bei den Red Bulls spielende Profi und hat dabei alle Spiele bei dem Club absolviert.

Ali Wukovits will sich zurückkämpfen

In der letzten Saison konnte Ali Wukovits nach einem geplanten Eingriff an der Hüfte erst in den letzten Runden ins Geschehen eingreifen. Der 29-jährige gebürtige Wiener absolvierte neun Spiele und zeigte trotz der langen Reha-Phase gleich eine starke Performance, ehe er durch eine neuerliche Muskelverletzung für den Rest der Saison ausgebremst wurde. In den kommenden Monaten wird der österreichische Nationalteam-Stürmer nun wieder gezielt aufgebaut – auch in der Vorsaison verpasste er aufgrund einer langwierigen Verletzung den halben Grunddurchgang –, um in der nächsten Saison wieder die volle Leistung abrufen zu können.

Wukovits, der mit den Red Bulls vier Titel in der ICE Hockey League gefeiert hat, steuerte für den Club in 463 Spielen (inkl. Playoffs) 58 Tore und 157 Assists bei. Die kommende Spielzeit ist für den Stürmer die sechste mit den Red Bulls.

Die Red Bulls bedanken sich bei beiden Spielern für ihren Einsatz und die gezeigten Leistungen in der vergangenen Saison und freuen sich auf die nächste gemeinsame Spielzeit.

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