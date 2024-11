Salzburg: Keine Punkte im Heimspiel gegen Villach – Thomas Raffl vor 700. Ligaspiel fÃ¼r die Red Bulls

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg musste sich in der win2day ICE Hockey League zuhause gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV...

Vor über 3.000 Zuschauern in der Eisarena Salzburg holten die Red Bulls zunächst verdient einen 0:2-Rückstand auf. Im Schlussdrittel legten die Gäste aber erneut vor und diesmal gelang es den Salzburgern trotz vieler weiterer Möglichkeiten nicht mehr auszugleichen. Die beiden Salzburger Tore erzielten Benjamin Nissner und Thomas Raffl.

Spielverlauf

Ohne die Verletzten Florian Baltram und Andrew Rowe gingen die Red Bulls in die Partie gegen Villach. Dafür debütierte Leon Kolarik, 17-jähriger Stürmer der Red Bull Eishockey Akademie, mit dem amtierenden Meister in der win2day ICE Hockey League, nachdem der gebürtige Wiener bereits im August zwei Testspiele mit den Red Bulls absolviert hatte.

Salzburgs Chay Genoway hatte die erste große Möglichkeit im Slot direkt vor dem Tor von Villachs Jean-Philippe Lamoureux (5.). Noch in derselben Minute zog Villachs John Hughes nach kurzem Alleingang, aber noch von Verteidigern behindert, übers Tor. Mit dem nächsten Durchbruch gingen die Gäste aber in Führung, Alex Wall ließ Atte Tolvanen im Tor keine Chance (6.). Es ging ausgeglichen weiter. Salzburg versuchte das Spiel aufzubauen, die Gäste waren richtig schnell und gefährlich mit Breakaways. Lucas Thaler hatte plötzlich Zeit vorm Tor, traf aber nur den Pfosten (11.). Auch Peter Schneider kam im Nachschuss an JP Lamoureux nicht vorbei (16.). Die Chancen der Red Bulls wurden häufiger und besser, am Ende spielten die Hausherren fast nur noch in der Offensivzone. Lediglich treffen sollten sie im ersten Abschnitt noch nicht.

Benjamin Nissner brach gleich zu Beginn des zweiten Abschnitts durch die Verteidigung durch (21.). Auf der Gegenseite hatte Max Coatta freie Schussbahn aus kurzer Distanz (22.). Derselbe Schütze traf dann im ersten Powerplay des Spiels aus spitzem Winkel zur 2:0-Führung der Gäste (25.). Die Red Bulls erhöhten dann den Druck und waren bei einem guten Powerplay (ab 30.) dem Anschluss nahe. Benjamin Nissner traf schließlich danach aus Halbdistanz zum 1:2 (33.). Salzburg machte weiter, kam wieder mehr und mehr – selbst in Unterzahl mit einem 2-auf-1 Konter von Peter Hochkofler und Ali Wukovits – zu guten Chancen. Und dann war es einmal mehr Thomas Raffl, der JP Lamoureux aus Halbdistanz mit seinem siebenten Saisontreffer überwand (40.) und auf den 2:2-Pausenstand stellte.

Im Schlussdrittel wollten die Red Bulls eine frühe Entscheidung. Aber der VSV blieb drauf und so entwickelte sich wieder ein rassiges Hin und Her mit vielen guten Schüssen auf beiden Seiten. Villach ging mit einem Treffer von Chase Pearson bei viel Verkehr vor dem Tor wieder in Führung (50.). Salzburg stand bei einem guten Powerplay (ab 52.) vor dem Ausgleich, bekam die Scheibe aber nicht rein. Auch in einer extremen Drangphase danach war immer ein Villacher Bein oder Schläger bzw. der starke JP Lamoureux dazwischen. Die Red Bulls warfen in der Schlussphase mit sechs Feldspielern alles nach vorn, fanden aber gegen aufopferungsvoll kämpfende Villacher nicht mehr den Weg ins Tor und mussten schließlich die 2:3-Niederlage akzeptieren.

Statement Oliver David „Villach hatte den Sieg heute verdient. Sie waren von Beginn an voll da und wir nicht. Wir haben die Partie dann zwar ausgeglichen, aber wir waren auch danach oft einen Schritt zu spät. Wir müssen die Situation jetzt schnell korrigieren und dann geht es auch schon mit dem nächsten Spiel in Bruneck weiter.“

win2day ICE Hockey League

EC Red Bull Salzburg – EC iDM Wärmepumpen VSV 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)

Tore:

0:1 | 05:42 | Alex Wall

0:2 | 24:16 | Max Coatta | PP

1:2 | 32:46 | Benjamin Nissner

2:2 | 39:27 | Thomas Raffl

2:3 | 49:42 | Chase Pearson

Zuschauer: 3.073

Red Bulls gastieren beim Tabellennachbarn in Bruneck

Thomas Raffl vor 700. Ligaspiel für die Red Bulls

Der EC Red Bull Salzburg spielt morgen, Sonntag, in der win2day ICE Hockey League auswärts gegen den HC Pustertal Wölfe (16:00 Uhr, Livestream) und macht sich im bereits dritten Saisonvergleich mit den Italienern beim ersten Gastspiel in Bruneck auf eine heiße Partie gefasst.

Es ist das letzte Spiel vor der internationalen Länderspielpause, in der Österreichs Nationalteam mit sechs Salzburgern im Aufgebot am Deutschland Cup in Landshut teilnimmt.

Ausgangslage

Etwas kurios ist es schon, dass die Red Bulls im erst 13. Spiel des Grunddurchgangs bereits zum dritten Mal gegen die Pustertaler Wölfe antreten müssen. Der Vorteil: Man kennt den Gegner bereits zur Genüge, was natürlich für beide Seiten gilt. Und es ist das erste Antreten der Red Bulls in Bruneck, denn die ersten beiden Partien gingen in Salzburg über die Bühne. Gewannen die Red Bulls noch den ersten Vergleich mit 7:3, mussten sie sich danach mit 6:7 im Penaltyschießen geschlagen geben, was auch den Feierstatus des seinerzeitigen Hattricks von Troy Bourke etwas trübte.

Die Pustertaler Wölfe halten auf dem sechsten Platz und pirschen sich langsam in Richtung oberes Tabellendrittel. Auch gestern mussten sie sich gegen Tabellenführer Bozen nur knapp mit 2:4 inklusive Empty-Net-Treffer geschlagen geben. Die Red Bulls unterlagen gestern zuhause mit 2:3 gegen Villach, hatten aber die Möglichkeiten, mehr aus dem Spiel herauszuholen. Der österreichische Meister ist damit auf den fünften Platz zurückgefallen und nun unmittelbarer Tabellennachbar von Pustertal. Gegen die Wölfe – die 2021 neu eröffnete Intercable Arena in Bruneck kann mit ihren 3.100 Plätzen zu einem echten Hexenkessel werden – bereiten sich die Red Bulls auf ein hartes Spiel vor, wollen aber die Fehler aus dem gestrigen Spiel korrigieren und sich mit einem Sieg in die Länderspielpause verabschieden.

Zahlenspiele mit Thomas Raffl

Eigentlich hätte das Jubiläum im gestrigen Heimspiel gegen den VSV besser gepasst: Gegen seinen Stammverein Villach hat Thomas Raffl sein 699. Ligaspiel für die Red Bulls bestritten, morgen in Bruneck wird der Salzburger Kapitän den 700-er vollmachen. Bis dahin hat er 280 Tore und 335 Assists für den neunfachen Liga-Champion erzielt. Erst in der letzten Woche, am 22. Oktober, hatte Raffl in seinem vereinsübergreifend 931. Ligaspiel seinen 700. Punkt gemacht. Diese Marke haben bisher nur John Hughes (aktuell 1053 Punkte!) und der nicht mehr aktive Thomas Koch (913 Punkte) erreicht.

Zahlenspiele, die den 38-jährigen Routinier freuen, aber nicht der Grund für seine ungebrochene Hingabe zum Eishockeysport sind: „Meilensteine sind etwas Schönes, auf das ich einst gern zurückschauen werde. Es zeigt mir aber, wie lange ich schon dabei bin und dass ich viel richtig gemacht habe. Es heißt einfach dranbleiben.“

Head to Head Saison 2024/25 | 1:1

02.10.24 | EC Red Bull Salzburg – HC Pustertal Wölfe 7:3 (3:1, 0:2, 4:0)

11.10.24 | EC Red Bull Salzburg – HC Pustertal Wölfe 5:6 (2:1, 3:2, 0:2) SO

03.11.24 | HC Pustertal Wölfe – EC Red Bull Salzburg 16:00 Uhr

12.02.25 | HC Pustertal Wölfe – EC Red Bull Salzburg 19:45 Uhr

Statement Benjamin Nissner „Der Start ins Spiel ist wichtig. Den Start simpel halten, Scheibe tief bringen und auf den Forecheck gehen. Nicht irgendwas versuchen wie im Spiel gegen Villach, das funktioniert nicht.“

win2day ICE Hockey League

HC Pustertal Wölfe – EC Red Bull Salzburg

So, 03.11.2024 | Bruneck, 16:00 Uhr

Die nächsten Spiele der Red Bulls

So, 03.11.24 | 16:00 | HC Pustertal Wölfe – EC Red Bull Salzburg

CHL | Di, 12.11.24 | 17:30 | Lahti Pelicans – EC Red Bull Salzburg

Fr, 15.11.24 | 19:15 | spusu Vienna Capitals – EC Red Bull Salzburg

