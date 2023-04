Salzburg ist Meister 2022/23 â€“ Bozen verliert entscheidendes Spiel 7 mit 2:1

Bozen. (PM HCB) Ausverkaufte Sparkasse Arena und Bombenstimmung für das alles entscheidende Finalspiel 7 zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull...

Bozen. (PM HCB) Ausverkaufte Sparkasse Arena und Bombenstimmung für das alles entscheidende Finalspiel 7 zwischen dem HCB Südtirol Alperia und dem EC Red Bull Salzburg.

Bozen hatte den Gegner bis zur Hälfte des Schlussabschnittes gut im Griff, vergab zwei klare Möglichkeiten auf das 2:0 und kassierte im Gegenzug den Ausgleich der Mozartstädter durch Raffl, Meyer machte zwei Minuten vor Spielende den Deckel für Salzburg zu.

Das Match. Alles wie gehabt bezüglich Mannschaftsaufstellung im Team von Coach Glen Hanlon.

Beide Mannschaften gingen den ersten Abschnitt verständlicherweise sehr vorsichtig an, daher waren auch klare Chancen Mangelware und die beiden Goalies wurden kaum gefordert. Die ersten zaghaften Zeichen kamen von einem Abschluss von Frank und einem Blueliner von Culkin. Nach sechs Minuten gab es das erste Powerplay zugunsten der Hausherren, Frattin brachte die Scheibe vor das gegnerische Gehäuse, Tolvanen lenkte diese im letzten Augenblick neben sein Tor. Salzburg tauchte erstmals nach fünfzehn Minuten gefährlich vor Harvery auf, der Abschluss von Mario Huber verfehlte jedoch das Ziel, für Bozen versuchte es McClure, sein Schuss war für Tolvanen kein Problem.

Auch zu Beginn des zweiten Drittels spielten beide Kontrahenten sehr zurückhaltend, Salzburg beschäftigte Harvey mit einem Blueliner von Robertson und einem Schuss von Meyer, für die Weißroten legte Frattin quer auf Miceli im Slot, Tolvanen rettete mit dem Schlittschuh. Nach sechs Minuten folgte eine weitere Bozner Überzahl, die prompt zum Erfolg führte: schnelle Puck-Zirkulation zwischen Mitch Hults, Alberga und Cole Hults, der mit einem präzisen Handgelenkschuss in die linke Ecke traf. Anschließend gab es zwei Mal Powerplay für Salzburg, beim ersten ließen die Weißroten kaum Schüsse zu, beim zweiten wuchs Harvey zweimal gegen Schneider und Meyer über sich hinaus. Dann waren wieder die Foxes mit einem Rückpass von Mantenuto auf Culkin an der Reihe, dessen Onetimer das Gehäuse der Mozartstädter nur knapp verfehlte, auf der Gegenseite unterband Valentine einen 2.1 Konter der Gäste. Kurz vor der zweiten Pause konnten die Hausherren bei einer Überzahl keine weiteren Nadelstiche setzen.

Salzburg im Powerplay zu Beginn des Schlussabschnittes, das Penalty Killing der Hausherren verdiente das Prädikat Sonderklasse. Die Gäste erhöhten nach acht Minuten merklich den Druck, riskierten jedoch in die Bozner Konter zu laufen, so „versemmelten“ Miceli und Frattin einen 2:1 Gegenstoß, während Frank kurz darauf auf und davon war, Tolvanen aber nicht ausspielen konnte. Und wer die Tore nicht erzielt, der bekommt sie. Exakt zur Mitte des Schlussabschnittes klingelte es im Bozner Kasten: Puckstafette zwischen Baltram und Meyer, der den im hohen Slot völlig alleinstehenden Raffl anspielte, dieser übernahm Volley und erzielte den Ausgleich. Bozen konnte bei einer folgenden Überzahl die Chance auf die neuerliche Führung nicht nutzen, Salzburg machte hinten die Räume geschickt eng. Zwei Minuten vor dem Schlusspfiff kam dann die bittere Enttäuschung für die Weißroten und die fast 7000 Zuschauer: Nicolai Meyer zog aus der Distanz ab, Harvey war die Sicht verstellt und die Scheibe schlug im Bozner Kasten ein. Coach Glen Hanlon nahm ein Timeout, seinen Goalie für den sechsten Feldspieler vom Eis, vergebens: Culkin und Gazley ließen die letzten weißroten Chancen liegen.

Das Bozner Publikum verabschiedete die eigenen Spieler nach einer fantastischen Saison, der nur die Krönung fehlte, zu Recht mit tosendem Beifall.

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0 – 1:0 – 0:2)

Die Tore: 26:08 PP1 Cole Hults (1:0) – 50:25 Thomas Raffl (1:1) – 58:12 Nicolai Meyer (1:2)

Schiedsrichter: Nikolic K./Sternat – Nothegger/Seewald

PIM: 6:8

Torschüsse: 18:23

Zuschauer: 6800 (ausverkauft)

Red Bulls holen sich im siebenten Spiel in Bozen den Meistertitel der win2day ICE Hockey League 2022/23

2:1-Sieg mit unglaublicher Nervenstärke mit beiden Toren erst im Schlussdrittel fixiert

Salzburg. (PM EC RBS) Der EC Red Bull Salzburg gewann in Bozen das siebente Playoff-Finalspiel der win2day ICE Hockey League gegen den HCB Südtirol Alperia und kürte sich damit erneut zum Champion der länderübergreifenden Liga.

Die Red Bulls gewannen in der mit 6.800 Zuschauern ausverkauften Bozener Eiswelle und über 250 mitgereisten Salzburger Fans mit 2:1 und entschieden damit die Best-of-Seven-Serie mit 4:3 für sich. Die Salzburger verteidigen damit auch den Meistertitel aus dem Vorjahr und haben die Clubgeschichte um den insgesamt achten Ligatitel bzw. den zehnten Österreichischen Meistertitel erweitert. Torhüter Atte Tolvanen wurde zudem mit dem Playoff-MVP ausgezeichnet, den er auch im Vorjahr schon gewonnen hatte. Die Meisterfeier findet am kommenden Dienstag in der Stiegl Brauwelt statt.

Spielverlauf

Hochspannung vor dem Spiel nach dem Abspielen der beiden Nationalhymnen. Und dann ging’s los. Die Red Bulls (ohne Ty Loney) übernahmen die Anfangsinitiative, nach drei Minuten kamen auch die ersten Schüsse aufs Salzburger Tor. In der 5. Minute hatte Martin Stajnoch die erste Salzburger Chance nach Querpass am rechten Pfosten. Anschließend spielten die Südtiroler ein erstes gutes Powerplay, in dem es zweimal vorm Tor ‚brannte‘. Danach beruhigten die Red Bulls die teilweise schon hektische Partie und versuchten, mit geordnetem Spielaufbau vors Tor zu kommen. Bozen spielte sein typisches Stretch-Spiel, aber die meisten Chancen von durchgebrochenen Stürmern wurden von der Salzburger Defensive vereitelt. Die Schüsse, die aufs Tor gingen, fing Atte Tolvanen sicher. Mario Huber hatte eine weitere Möglichkeit, kam in der 15. Minute aus dem Slot aber nicht durch. Nach ersten spannenden 20 Minuten gingen es torlos in die Kabinen.

Im zweiten Abschnitt wurden die Salzburger Schüsse besser. Peter Schneider aus dem Slot (25.) oder Nicolai Meyer mit einem Schlagschuss (26.) hatten gute Positionen. In der 26. Minute verhinderte Atte Tolvanen noch die Führung der Hausherren, als Dylan Diperna allein vor ihm auftauchte. Dann schlugen die Bozener doch zu, der Distanzschuss von Cole Hults im Powerplay war für den Salzburger Goalie nicht zu sehen (27.). Die Red Bulls kamen anschließend bei zwei Überzahlspielen gut zum Tor, hatten mit Peter Schneider (30.) und Benjamin Nissner (32.) gute Schüsse, waren aber nicht zwingend genug für Bozens Torhüter Sam Harvey und die enge Bozener Abwehr. Längst wurde mit offenem Visier gespielt und die Red Bulls hatten insgesamt mehr vom Spiel, mussten aber mit dem 0:1 in die zweite Pause.

Im Schlussdrittel übernahmen die Red Bulls sofort das Spiel und kreisten ums Bozener Tor. Immer wieder drückten die Salzburger aufs Tor, hatten es gegen die enge Defensive aber schwer, Chancen zu kreieren, während Bozen jetzt auf die Konter wartete. Doch dann tat sich einmal die Lücke auf – direkt davor entschärfte Atte Tolvanen den Versuch von Daniel Frank nach langem Solo! – und Thomas Raffl hämmerte die Scheibe aus dem halbhohen Slot zum Ausgleich in die Maschen (51.). Nun drückten die Red Bulls weiter, sorgten für Stress vor dem Bozener Tor. Und knapp zwei Minuten vor dem Ende fälschte Nicolai Meyer den Schuss von Chay Genoway zur 2:1-Führung ab. Die letzten zwei Minuten wurden dann gegen sechs Feldspieler noch einmal zur brisanten Abwehrschlacht, in der Atte Tolvanen – er wurde anschließend zum zweiten Mal nach dem letzten Jahr erneut mit dem Playoff-MVP ausgezeichnet – aber alles hielt. Die Red Bulls feierten schließlich einen hart erarbeiteten 2:1-Sieg in Bozen und kürten sich nach 2022 erneut zum Meister der win2day ICE Hockey League.

Head Coach Matt McIlvane: „Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ich bin so stolz auf die Jungs, die die ganze Saison so hart gearbeitet und auch schwierige Phasen hingekriegt haben. Und es war natürlich unglaublich beeindruckend, wie die Jungs auch heute das Spiel noch gedreht haben.“

Stürmer Mario Huber „Es ist einfach unglaublich. Aber wir haben bis zuletzt daran geglaubt. Jeder einzelne. Wir haben versucht, im Moment zu bleiben, nicht ans Ergebnis zu denken. Egal was passiert, als Mannschaft zusammenhalten. Und das hat sich am Ende ausgezahlt.“

win2day ICE Hockey League | Playoff-Finale | Spiel 7

HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

Tore:

1:0 | 26:08 | Cole Hults | PP

1:1 | 50:25 | Thoms Raffl

1:2 | 58:12 | Nicolai Meyer

Zuschauer: 6.800

Playoff Finale | Spiele & Ergebnisse | HCB 3:4 RBS

1 | Do, 06.04.23 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

2 | Sa, 08.04.23 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia | 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

3 | Di, 11.04.23 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

4 | Fr, 14.04.23 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

5 | So, 16.04.23 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 4:3 (1:0, 0:1, 2:2) OT

6 | Di, 18.04.23 | EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia | 3:4 (0:2, 2:2, 1:0)

7 | Fr, 21.04.23 | HCB Südtirol Alperia – EC Red Bull Salzburg | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)

