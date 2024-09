Saisonstart in Passau: Freitag in der Eis-Arena gegen Garmisch

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks starten am Freitag um 19:30 Uhr mit einem Heimspiel in die Oberliga Süd Saison 2024/25. Zu...

Passau. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks starten am Freitag um 19:30 Uhr mit einem Heimspiel in die Oberliga Süd Saison 2024/25.

Zu Gast in der Eis-Arena ist der Traditionsclub SC Riessersee. Nach einer kurzen Saisonvorbereitung mit nur drei Testspielen sind die Habichte heiß auf das Auftaktwochenende gegen Garmisch und Memmingen. „Ich bin überzeugt, dass nicht nur Mannschaft und Verein heiß auf die neue Saison sind. Wir haben im Sommer in vielen Bereichen Gas gegeben und eine gewisse Euphorie ist spürbar!“ so Black Hawks Geschäftsführer Kevin Dierks voller Vorfreude.

Der SC Riessersee hat sich nach den Abgängen von Curtis Roach und Robin Veber mit T.J. Fergus (Verteidigung) und Bair Gendunov (Angriff) verstärkt. Im Kader steht außerdem der ehemalige Passauer Marc Zajic. Ebenso wie die Passau Black Hawks konnten die Oberbayern ihr letztes Testspiel gewinnen. Gegen den HC Gherdeina aus der Alps Hockey League setzte sich Garmisch mit 2:1 nach Verlängerung durch.

Das erste Auswärtsspiel der Saison führt die Habichte am Sonntag zu den Memmingen Indians. Die Indians haben ihren Kader in der Sommerpause fleißig umgebaut und verstärkt. Königstransfer ist Tyler Spurgeon welcher aus Kaufbeuren (DEL2) losgeeist werden konnte. Dazu stehen mit Brett Schaefer, Alessandro Schmidbauer und Henry Homann drei Spieler mit Passauer Vergangenheit im Kader von Memmingen. Für Black Hawks Torhüter Marco Eisenhut wird das Spiel zum ersten Wiedersehen mit den alten Teamkollegen.

„Wir spielen zum Saisonauftakt zu Hause gegen Garmisch gegen einen Traditionsclub. Garmisch hat einen sehr tief besetzten Kader mit zwei Topspielern. Wir schauen auf uns und wollen unser Spiel spielen und natürlich im ersten Spiel auch gleich den ersten Sieg feiern. Wir wollen zeigen das wir uns neu gefunden haben und dass wir eine andere Mannschaft sind. Wir hatten eine kurze Vorbereitung und sind jetzt alle heiß auf das Spiel“. erklärt Trainer und Manager Thomas Vogl vor dem Saisonauftaktspiel am Freitag gegen Garmisch.

„Man kann sich als Auswärtsgegner nichts Besseres vorstellen wie gleich das erste Auswärtsspiel in Memmingen zu bestreiten. Wir freuen uns auf eine tolle Kulisse und treffen auf eine gute Mannschaft, die in meinen Augen in die Top-4 gehört. Wir sind auf jeden Fall bereit und freuen uns riesig auf das erste Wochenende und wollen gegen zwei starke Gegner zeigen, dass wir dieses Jahr ein Wörtchen mitreden können“.

Tickets für das Heimspiel am Freitag, 20.09. um 19:30 Uhr gegen den SC Riessersee sind Online auf ETIX.com erhältlich. Die Abendkasse öffnet um 18:30 Uhr. Das Spiel wird außerdem live auf SpradeTV übertragen. -czo