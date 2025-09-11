Saisonstart in Ingolstadt und gegen die Wild Wings: Die Iserlohn Roosters starten mit ihrem neuen Captain Daniel Fischbuch in ihre 26. DEL-Saison

Iserlohn. (MK) Es ist angerichtet: Am Freitag ab 19:30 Uhr starten auch die Iserlohn Roosters nach rund sechs Wochen intensiver Vorbereitung auf dem Eis endlich in die neue Spielzeit.

Der Saisonauftakt hat es direkt in sich. Zunächst sind die Roosters am Freitag beim ERC Ingolstadt gefordert. Am Sonntag steigt dann in der Waldstadt das erste Saison-Heimspiel gegen die Schwenninger Wild Wings.

Ingolstadt mit schmerzhaften Abgängen

Der ERC Ingolstadt musste nach der vergangenen Spielzeit einige schmerzhafte Abgänge versuche aufzufangen. Mit Nationalstürmer Wojciech Stachowiak (Tampa Bay / NHL), dem langjährigen Kapitän Fabio Wagner (München), Torwart Michael Garteig (Augsburg) oder auch dem erfahrenen Wayne Simpson (35, Karriereende) hat man langjährige Korsettstangen aus dem Kader verloren.

Neue Hoffnungsträger sind Torwart Brett Brochu (Fort Wayne Komets), Stürmer Riley Barber (Neftekhimik Nizhnekamsk), Peter Abbandonato (Topscorer bei Jukurit in der finnischen Liiga) und Verteidiger Chris Jandric (Trois-Rivières Lions). Die Abgänge von Stachowiak und Wagner kann man sicherlich nur im Kollektiv kompensieren. Hier sollen der ehemalige Kölner Verteidiger Edwin Tropmann (Bad Nauheim), Wirbelwind Samir Kharboutli (Kaufbeuren), der frühere Schwenninger Peter Spornberger (Bozen), Nicolas Schindler Dresden) und Ex-Rooster Lukas Jung (Ravensburg) hauptsächlich Spieler aus der DEL2 helfen.

Iserlohns Sportdirektor Franz-David Fritzmeier sieht in den Panthern ein gut aufgestelltes Team, das für ihn zu den Top-Sechs Teams zählt. Sollte vieles gut laufen, dann sind die Audistädter für ihn sogar ein Kandidat für die ersten vier Platzierungen in der Liga. „Insgesamt wirkt die Mannschaft sehr stabil, mit einer hohen Spielintelligenz und einer äußerst aktiven Spielweise“, umreißt Fritzmeier die Qualitäten des Auftaktgegners.

Nur Jakub Borzecki fehlt noch

Die Roosters selbst können fast aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den nach wie vor angeschlagenen Jakub Borzecki sind alle Spieler an Bord. Die Iserlohner Reisegruppe machte sich am Donnerstagmittag pünktlich auf den Weg in die kreisfreie Großstadt an der Donau.

Wie sich mehrfach in der Vorbereitung angedeutet hat, versuchen die Sauerländer in dieser Spielzeit aus einer stärkeren Abwehr zu agieren. Die Rechnung der Iserlohner ist dabei relativ simpel: „Mit zwei oder weniger Gegentreffern hast du eine gute Chance Spiele zu gewinnen. Bei drei Toren wird es schwieriger und ab vier hast du kaum eine Chance mehr auf den Sieg“, umreißt Franz-David Fritzmeier die defensive Marschroute. Auch in Ingolstadt sollen die Schützlinge von Headcoach Stefan Nyman den Gegner früh unter Druck setzen und immer wieder versuchen vor dem gegnerischen Tor dem Goalie die Sicht zu nehmen und Schüsse abzufälschen.

Apropos Goalie: Intern wurde bereits kommuniziert, ob Hendrik Hane oder Andreas Jenike im Tor stehen werden. Unabhängig davon haben beide eine gute Vorbereitung absolviert und bereiten auch Franz-David Fritzmeier keinerlei Bauchschmerzen.

Aufgrund der Regularien wird jeweils ein U23- und ein Ü23 Spieler zuschauen müssen. Wer das sein wird, ist noch offen.

Mit den Füchsen Duisburg haben die Roosters in dieser Woche übrigens einen weiteren Kooperationspartner gewonnen, um systematisch jungen Spielern Eiszeiten und dementsprechend Einwirkungsmöglichkeiten geben zu können. Unter anderem könnte der 19- jährige Leon Bußmann neben seiner Spielberechtigung in Iserlohn (DEL und U20) auch in Duisburg zum Einsatz kommen.

Im Oberligateam der Füchse steht mit Martin „Schymmi“ Schymainski (39) ein Spieler im Kader, der auch in drei DEL-Spielzeiten den Rooster auf dem Trikot trug.

Daniel Fischbuch trägt das „C“ auf dem Trikot

Festgelegt wurde in dieser Woche auch, dass Neuzugang Daniel Fischbuch die Iserlohn Roosters als Kapitän auf das Eis führen wird. Ihm assistieren Eric Cornel, Macoy Erkamps und Colin Ugbekile.

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier erläutert im nachfolgenden Video, was das Quartett so wertvoll für das Team auf dem Eis und in der Kabine macht.

Sonntagsgegner Schwenningen mit Potenzial für die Top-Acht

Die Schwenninger Wild Wings sind am Sonntag der Gegner im ersten Heimspiel der Saison. Das Team von Headcoach Steve Walker wurde von Manager Stefan Wagner nur punktuell verändert. Die Routiniers Daryl Boyle, Jordan Murray, Brandon McMillan, Ken-Andre Olimb und Matt Puempel zählen nicht mehr zum Kader.

Dominik Bittner (2015 Meister mit Mannheim) wurde aus München zurückgeholt. Der erfahrene Jordan Szwarz (Mannheim) soll am Neckarsprung sein volles Potenzial wieder ausschöpfen. Der zweifache schwedische Meister Eric Martinsson (32) könnte sich als echter Volltreffer für das Walker-Team erweisen. In der SHL war er zwei Mal punktbester Verteidiger. Zuletzt spielte er für die Vaxjö Lakers. Hakon Hänelt (Köln) und der Deutsch-Däne Felix Scheel (Bremerhaven) bringen DEL-Erfahrungen mit in den neuen Kader. Der US-Amerikaner Tim Gettinger kommt mit der Erfahrung von 366 AHL-Spielen zu den Wild Wings.

Für einen Spieler ist das Match am Sonntag natürlich ein besonderes Wiedersehen. Stürmer Daniel Neumann (23) trug gut zweieinhalb Jahre lang den Schwan auf dem Trikot.

Ab 16:30 Uhr wollen er und seine Roosters natürlich alles dafür tun, damit die Punkte am Seilersee bleiben. Laut Ticketcenter sind noch Tickets erhältlich. (Stand Donnerstag, 17 Uhr)

Zwei „gute Taten“ am Sonntag vor dem Spiel möglich: Ökumenischer Gottesdienst und DKMS-Aktionstag

Fans können sich am Sonntag in Iserlohn die Zeit vor dem Spiel durchaus sinnvoll vertreiben. Zum einen lädt die Erlöserkirche (Im Wiesengrund 90) gemeinsam mit den Kooperationspartnerinnen Johannes- und Maria Magdalena Kirchengemeinden um 13 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst in die Erlöserkirche ein. Fankleidung ist natürlich gerne gesehen.

Außerdem ist es möglich am Sontag für die DKMS als Knochenmarkspender registrieren zu lassen. In der Zeit von 14 Uhr – 14:45 Uhr besteht dazu die Möglichkeit vor der Halle. Ab 15 Uhr kann sich auch hinter der Halle registriert werden. Also macht mit: Stäbchen rein, Spender sein und helfen Leben zu retten. Mehr Infos auch unter dkms.de